Amybeth McNulty, la protagonista de ‘Anne with an E’, se une al cast de Stranger Things

Este miércoles se dio a conocer, a través de Geeked Week, el primer evento virtual organizado por Netflix Geeked para los fanáticos de sus series, que la cuarta temporada de Stranger Things contará con nuevos personajes que le agregarán aún más emoción y misterio a la serie.

Entre los nuevos miembros del cast destaca Amybeth McNulty, reconocida por su papel protagónico en ‘Anne with an E’. En esta ocasión, la actriz de 19 años dará vida a Vickie, una persuasiva nerd que llama la atención de uno de nuestros queridos personajes principales. ¿Mike, Will, Dustin o Lucas? Aún no lo sabemos, pero la respuesta podría agregar bastante intriga y conflicto en la trama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amybeth (@amybethmcnulty)

La noticia llega de forma inesperada pero bien recibida, pues la actriz se ganó el apoyo de miles de seguidores a partir de su trabajo en ‘Anne with an E’, serie que los fans han intentado hasta el cansancio renovar para una cuarta temporada, sin tener éxito hasta el momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Amybeth (@amybethmcnulty)

Pero Amybeth no es la única que se integra a esta cuarta temporada que continúa en producción en Atlanta. Se dieron a conocer tres nombres más que se unirán a esta serie que tanto nos ha conquistado desde la primera temporada.

Myles Truitt es uno de ellos. El actor, también de 19 años, se une al cast interpretando a Patrick, la estrella de baloncesto de Hawkins que aparentemente tiene la vida perfecta. Talento, amigos y una rutina tranquila. Sin embargo, una serie de acontecimientos impactantes hacen que su vida se salga de control.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myles Truitt𓂻 (@mylestruitt)

A las filas del cast también se une Grace Van Dien como Chrissy, la líder de las porristas de la secundaria Hawkins y una de las chicas más populares de la escuela. Pero, como es costumbre en esta serie, nada es lo que parece. Chrissy esconde un oscuro secreto que pondrá en riesgo a más de uno.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Grace Van Dien 🦋 (@gracevandien)

Por último, pero no menos importante, llega Regina Ting Chen para interpretar a la Sra. Kelly, una consejera de orientación que se preocupa mucho por sus estudiantes, especialmente por los que tienen más dificultades en la escuela. ¿Será una aliada para combatir el upside down?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Regina Ting Chen (@reginatingchen)

La llegada de la cuarta temporada

La espera ha sido larga para los seguidores de Stranger Things. Después de la última temporada que llegó a Netflix en julio de 2019, poco hemos sabido de cómo continuará la trama en la cuarta entrega.

Para hacer un recap, la trama quedó así. Hopper se ha sacrificado para salvar a todos, y tras su “supuesta” muerte, la familia de Will y Once se van de Hawkins, desintegrando de esa manera al grupo de amigos que protagoniza la serie y a una de nuestras parejas favoritas: la de Nancy con Jonathan. Sin embargo, la escena post créditos nos deja la esperanza de volver a ver a Hopper y un vistazo de los peligros que podrían enfrentar los protagonistas en la siguiente temporada, además de las ganas de ver cómo se vuelven a reunir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Stranger Things (@strangerthingstv)

Aunque aún no hay fecha de estreno, en estos meses al fin se han revelado más detalles de lo que nos espera. Además de los personajes que se integran a la historia también tenemos ya el primer vistazo.



¡No podemos esperar a que se estrene la cuarta temporada de Stranger Things!