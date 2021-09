Ana Cristina Villicaña: Con sus trazos invita a reflexionar

Más allá de las personas conocedoras del arte que se expresan de manera positiva sobre sus cuadros, el mejor halago que ACVI ha recibido de su trabajo fue cuando en una de sus exposiciones se le acercó una niña y le preguntó: “¿Tú eres la artista?, de grande quiero ser como tú”.

Pepe Real

Desde su infancia, Ana Cristina Villicaña Ibargüengoytia, mejor conocida como ACVI, sintió una conexión especial por las artes plásticas. Conforme fue creciendo buscaba conocer nuevas técnicas y poco a poco fue profesionalizando sus estudios.

Al mismo tiempo le atraía todo lo que tuviera que ver con procesos mentales y el comportamiento de los seres humanos, así que decidió estudiar Psicología. Fue al terminar la carrera que se propuso fusionar sus dos más grandes pasiones, de esta manera ahora se dedica a brindar bienestar mental y emocional a las personas a través de la arteterapia. “Son talleres en los que se busca la introspección del individuo por medio del arte, esto como primera puerta para un proceso de transformación”, explica.

En cuanto a su proceso creativo, ACVI está convencida de que para realizar trazos primero que nada es importante tener conocimientos y habilidad con los materiales, para después darte el lujo de experimentar, eso sí, “siempre con responsabilidad hacia el espectador, tratando de mostrar una propuesta que valga la pena ser observada y analizada”.

En este sentido, la originaria de la Ciudad de México admite que ha sido todo un reto encontrar su propio estilo: “Como en la vida misma, es un proceso exploratorio, se vale cambiar de estilo o de técnica, lo importante es seguir buscando posibilidades”.

Con varias exposiciones en sus más de siete años dedicada al arte de manera profesional, ACVI trabaja primordialmente con acrílico, óleo, acuarela, grabado y técnicas mixtas, además utiliza diversos tipos de texturas y telas.

La pintora, quien se dice admiradora del impresionismo y surrealismo, define su estilo como orgánico y fresco, “es un concepto que invita a reflexionar sobre nuestro ser y el valor que aportamos a este mundo, mediante figuras como la mujer, símbolos de la cultura pop, el movimiento y lo natural desde la postura de vitalidad y fuerza”.

¿En qué consisten tus talleres de arteterapia?

Entre los objetivos están el manejo de la ansiedad, la importancia de las redes de apoyo, motivación intrínseca, recursos personales, habilidades plásticas y desbloqueo de la creatividad.

¿Qué sentimientos te provoca compartir tus conocimientos?

Principalmente un sentimiento de gratitud, me siento agradecida por tener la oportunidad de compartir un recurso tan valioso como las artes plásticas para que personas que no se consideran artistas lo utilicen como apoyo para mejorar su calidad de vida.

¿Cuál el más grato gesto de agradecimiento que has recibido de parte de tus alumnos?

Definitivamente cuando pasan los días o los meses y recibo mensajes o llamadas donde me comparten sus obras, así como sus interpretaciones, eso me habla de que el trabajo que realizaron no se quedó sólo en el taller, sino que fue un detonante que los alentó a seguirse cuestionando y sacando conclusiones. Para mí ese es el mayor gesto de agradecimiento, el saber que tomaron con seriedad y compromiso el proceso de creación e introspección.

En cuanto a tu proceso creativo, ¿de dónde surgen las ideas para realizar tus cuadros?

Principalmente de lo que vivo en mi cotidianidad y de lo que observo, así como de historias de mis alumnos y pacientes.

¿Qué importancia tiene la pintura en tu vida?

Es mi espacio seguro, donde me siento libre, donde me refugio, donde me expreso; es mi gran pasión, siempre lo ha sido, me siento orgullosa de saber que con el paso del tiempo no la he soltado.

¿Qué tan complicado es para ti culminar un cuadro?

El ver tanto una obra puede llegar a sesgar el proceso, a menudo me invade la pregunta ¿y qué más le puedo hacer? Cuando eso sucede considero que es tiempo de parar. Creo que nunca terminas un cuadro, más bien lo abandonas. Lo que me funciona es dejar reposar la obra unos días, si después de ese tiempo la vuelvo a ver y me convence, la firmo en señal de que está terminada.

¿Cómo te alistas para empezar a hacer tus trazos?

Por lo general espero a que anochezca, preparo mi lista de reproducción o el podcast que voy a escuchar, alisto mi material y alguna bebida o algo de comida para disfrutar ese momento.

También intervienes prendas de vestir y accesorios, ¿platícanos de esta faceta?

En el año de pandemia empecé a desarrollar mi propia merch, donde intervengo accesorios y prendas, por lo general lo manejo por pedido de los clientes.

¿Participas con tu arte en causas sociales?

Sí, a menudo doy clases en instituciones, dono obra para subastas con causa o bien doy cursos de arteterapia para fundaciones. Creo que el arte social es una gran herramienta para mejorar entornos de población en situación vulnerable.

¿Qué otro tipo de arte realizas aparte de la pintura?

A modo de pasatiempo practico diferentes disciplinas dancísticas y también tengo afinidad con el teatro, en específico con el teatro clown.

Platícanos alguna anécdota curiosa sobre tu trabajo…

Una vez en el extranjero estaba colaborando en un proyecto; sin darle tanta importancia dejé mis obras en el complejo cultural y ya no regresé por ellas. Semanas después caminando por el Metro me encontré una de mis obras expuesta y en lugar del nombre del autor pusieron la palabra “Desconocido”. Para mí representa mi primera exposición en el extranjero, aunque no apareciera mi nombre.