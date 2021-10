Todo lo que debes saber sobre ‘Antlers’, la nueva película producida por Guillermo del Toro

Dirigida por Scott Cooper, ‘Antlers’ o ‘Espíritus oscuros’ por su nombre en español, es la nueva cinta de terror que llega a las salas de cine de México para darnos algo mucho más profundo que sólo el miedo de ver un monstruo en pantalla.

Producida por uno de nuestros cineastas favoritos, y experto en monstruos, Guillermo del Toro, esta película se basa en la historia del Wendigo, un espíritu maligno del folclore de las tribus Algonquin de las Primeras Naciones del norte de Nueva Escocia, la costa este de Canadá y Wisconsin en Estados Unidos.

De acuerdo con sus historias, el Wendigo es un espíritu capaz de poseer personas para transformarlas en monstruos devoradores de carne humana. Y así es como Cooper lo ha llevado a la pantalla, aunque no sólo ha apostado por el llamativo visual de la historia, sino también por su profundo significado.

“Wendigo siempre es un espíritu, pero en ‘Antlers’ él refleja nuestros demonios y se alimenta de nuestra peor parte. Es como estar frente a esos problemas o defectos que la gente prefiere no enfrentar. Representa el dolor y la miseria que vive en todos nosotros, y que eventualmente sale.” nos explicó el director en entrevista para EstiloDF.

¿De qué va ‘Antlers’?

Julia (Keru Russell), una maestra de un pequeño pueblo de Oregón descubre que algo no va bien con Lucas (Jeremy T. Thomas), uno de sus estudiantes de primaria, así que decide seguirlo y descubre que algo malo ocurre en su casa y que es muy probable que su papá sea la amenaza. Julia le dice a su hermano Paul (Jesse Plemons), quien es policía, sobre sus sospechas.

Un día comienzan a aparecer restos de cuerpos que han sido devorados por algo (o alguien). De pronto todas las pistas comienzan a encajar y una extraña criatura escapa del ático de la casa de Lucas llevándose a su hermano menor y poniendo en riesgo a todos los involucrados en el caso.

Una invitación de Guillermo del Toro

Ésta es la primera vez que Scott Cooper decide hacer una película de terror sobrenatural, y aunque siempre le ha gustado el género, nos confesó que decidió hacerla gracias a Guillermo del Toro.

“Guillermo del Toro se me acercó y dijo ‘Scott, tus últimas tres películas han sido películas de terror al final, y nadie sabe. ¿Considerarías dirigir una película de terror terror?’ Y dije ‘Sí, lo consideraría.’ Porque me gusta el género y algunos de mis recuerdos más lejanos con mi hermano mayor, son de ver películas de terror para las que yo era muy pequeño y se supone que no debía ver.”

Además, el director mencionó que sus dos hijas, Ava y Stella, sólo ven películas de terror.

“Especialmente cuando tienen pijamadas en casa. Cada vez que voy a decir hola, siempre están viendo películas de terror. Así que pensé que ahora sería el momento indicado para hacer una cinta de terror, porque ya hice un drama musical, una película de gangsters, un western y ahora es momento de hacer terror.”

Para él la historia de Wendigo se acopla perfecto para ser la metáfora de los temas que quería tratar en la película, como las adicciones, el abuso sexual, la soledad y el amor que puede estar incluso por encima del instinto de una criatura terrorífica.

“Además, tuve la oportunidad de trabajar con Guillermo del Toro que es uno de mis cineastas favoritos y un increíble productor.”

De cómo crear un monstruo que reclama el daño a la naturaleza y a uno mismo

En la cinta no sólo se hacen referencias a un espíritu oscuro que amenaza a Lucas y a todos en la pequeña ciudad, sino que además podemos verlo bastantes veces desde distintos ángulos, y debemos admitir, que debajo del terror que puede causar de primera instancia, es un monstruo muy bien diseñado.

“Guillermo y yo queríamos prestar mucha atención en cómo se veía el Wendigo para las primeras personas nativas de América. Que es como una especie de venado lúgubre. Queríamos que se sintiera como si viniera desde adentro de una mina, como si viniera de la Tierra. Es una metáfora de lo que le estamos haciendo a nuestro planeta, pero también de lo que nos estamos haciendo a nosotros mismos con las adicciones, el drama familiar, etc. Porque el Wendigo puede ir a cualquier lugar, no puedes escapar de él.”

¿Espíritus reales visitaron el set de ‘Antlers’?

Como ha sucedido en varias películas de terror, le preguntamos al director de ‘Antlers’ si mientras grababan no sucedieron cosas sobrenaturales o difíciles de explicar.

“Estuvimos en ciertas locaciones en donde la gente sentía que había espíritus o presencias que permeaban el set de una manera bastante interesante. Y sé que incluso en mi última película, ‘Hostiles’, en la que estuvimos grabando en algunos lugares secretos de nativos americanos, había algunas cosas que el crew experimentó. Así que sí creo en los espíritus, y creo en lo que Graham Greene le dice a Jesse en la película, cuando Jesse le pregunta ‘¿Bueno, eso es un mito, verdad?’, y Graham dice ‘Para ti, pero para nosotros está vivo.’”

Además del monstruo, el reto más grande para Scott fue con los niños

La cinta es protagonizada por Jeremy T. Thomas como Lucas, y en varias escenas sale al lado de su hermano Aiden, interpretado por Sawyer Jones. Dos niños de menos de 15 años cuando grabaron la película.

“Trabajé con dos niños pequeños que no son realmente actores y esta es su primera película grande, además por la trama tienen que lidiar con temas difíciles para mentes jóvenes, por ejemplo los momentos en el ático con el papá o los momentos en la mina. Ellos podrían estar aterrados, así que yo tenía que asegurarme de que fuera lo más cómodo posible hacer estas escenas, recordándoles que esto era como una gran caja de arena en donde todos estábamos jugando y que nada de eso era real. Son muy buenos e hicieron actuaciones muy humanas.”

Una película dedicada

Lamentablemente mientras se grababa ‘Antlers’ Scott recibió la terrible noticia del fallecimiento de su madre, por lo que varias escenas no fueron fáciles de hacer, pero el director decidió dedicarle todo su empeño en esta cinta.

“Está dedicada a mi mamá. Ella falleció mientras estaba filmando esta película, por lo que para mí fue un momento muy emotivo a pesar de todo. Al final tengo a estos dos hermanos de la historia en una escena emotiva, y fue difícil de grabar por la noticia. Mi papá preguntó si le dedicaría esta película a mi mamá, y definitivamente lo iba a hacer.”

La ventaja de trabajar entre directores

“Yo no habría hecho esta película si no hubiera sido por Guillermo. Él es un consagrado creador de monstruos en películas de terror, así que sabía que estaría en buenas manos, porque me ayudó a mí y a los demás a diseñar al monstruo que se ve en la película. Y también, como productor, Guillermo entiende por lo que pasa el director todo el tiempo, porque ya tiene experiencia haciendo películas. Así que desde el principio de la película, hasta el final fue un muy buen aliado para mí y espero que ésta sea sólo la primera colaboración de muchas entre nosotros.”

¿Habrá segunda parte de Antlers?

De acuerdo con el director, todo depende de cómo le vaya a la película. El final queda abierto para que el público se haga varias interrogantes, por lo que una segunda parte podría empezar con estas dudas. Pero también podría quedarse ahí.

“Amo a los personajes, amo ese mundo y creo que siempre depende de qué tan bien le va a la cinta. Amo los finales ambiguos, me gusta dejar preguntas para la audiencia y que saquen sus propias respuestas. No todo necesita tener una respuesta, y creo que mitificar todo no es la clave para una historia exitosa. Así que la pregunta sería: ¿la gente quiere ver cómo continúa esta historia?”