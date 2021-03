¡Aquí está la lista completa de los nominados al Oscar 2021!

Esta mañana Priyanka Chopra y Nick Jonas anunciaron la lista de nominados para las 93 edición de los premios Oscar, la cual normalmente ocurre en febrero, pero este año se ha tenido que retrasar debido a la pandemia por Covid-19, por lo que se llevará a cabo dos meses después: el domingo 25 de abril a las 7:00 pm.

Aunque aún no se sabe cómo se adaptará el evento en vivo en el Teatro Dolby por la nueva normalidad, se ha confirmado que además de esta locación se tendrán otras desde donde se darán a conocer a los ganadores.

Aunque había 3 cintas preseleccionadas, este año ninguna película latinoamericana competirá en la categoría de Mejor Película Internacional, por lo que ‘Ya no estoy aquí’ se convierte en la gran ausente de la noche. Sin embargo, «El agente topo», dirigida por Maite Alberdi, ha logrado entrar en la categoría de Mejor Largometraje Documental.

Aquí te dejamos la lista completa de nominados:

MEJOR PELÍCULA

“El Padre”

“Judas y el mesías negro”

“Mank”

“Minari”

“Nomadland”

“Una joven prometedora” o “Hermosa venganza”

“El sonido del metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

MEJOR DIRECCIÓN

Thomas Vinterberg por “Otra ronda”

David Fincher por “Mank”

Lee Isaac Chung por “Minari”

Chloé Zhao por “Nomadland”

Emerald Fennell por “Hermosa venganza”

MEJOR ACTOR

Riz Ahmed por “El sonido del metal”

Chadwick Boseman por “La madre del blues”

Anthony Hopkins por “El Padre”

Gary Oldman por “Mank”

Steven Yeun por “Minari”

MEJOR ACTRIZ

Viola Devis por “La madre del blues”

Andra Day por “Estados Unidos contra Billie Holiday”

Vanessa Kirby por “Fragmentos de una mujer”

Frances McDormand por “Nomadland”

Carey Mulligan por “Hermosa venganza”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Sacha Baron Cohen por “El juicio de los 7 de Chicago”

Daniel Kaluuya por “Judas y el mesías negro”

Leslie Odom Jr. por “Una noche en Miami…”

Paul Raci por “El sonido del metal”

Lakeith Stanfield por “Judas y el mesías negro”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Maria Bakalova por “Borat 2”

Glenn Close por “Hillbilly, una elegía rural”

Olivia Colman por “El Padre”

Amanda Seyfried por “Mank”

Yuh-Jung Young por “Minari”

MEJOR GUIÓN ORIGINAL

“Judas y el mesías negro”

“Minari”

“Hermosa venganza”

“El sonido del metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

MEJOR GUIÓN ADAPTADO

“Borat 2”

“El Padre”

“Una noche en Miami…”

“Tigre blanco”

MEJOR EDICIÓN

“El Padre”

“Nomadland”

“Hermosa venganza”

“El sonido del metal”

“El juicio de los 7 de Chicago”

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

“Otra ronda” de Dinamarca

“Better Days” de Hong Kong

“Collective” de Rumania

“The man who sold his skin” de Túnez

“Quo vadis, Aida?” de Bosnia y Herzegovina

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

“Unidos”

“Más allá de la Luna”

“Shaun, el cordero: La película – Granjaguedón”

“Soul”

“Wolfwalkers: Espíritu de lobo”

MEJOR FOTOGRAFÍA

“Nomadland”

“Mank”

“Noticias del mundo”

“El juicio de los 7 de Chicago”

“Judas y el mesías negro”

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

“Fight for you” de “Judas y el mesías negro”

“Hear my voice” de “El juicio de los 7 de Chicago”

“Husavic” de “Festival de la Canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga”

MEJOR SCORE

Noticias del mundo de James Newton Howard

Soul de Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross

Da 5 Bloods de Terrence Blanchard

Minari de Emile Mosseri

Mank de Trent Reznor y Atticus Ross

MEJOR SONIDO

«Sound of Metal»

«Noticias del mundo»

«Greyhound»

«Mank»

«Soul»

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

«Mank»

«Noticias del mundo»

«Ma Rainey’s Black Bottom»

«Tenet»

«The Father»

MEJOR VESTUARIO

Alexandra Byrne por “Ema”

Ann Roth por “La madre del blues”

Trish Summerville por “Mank”

Bina Daigeler por “Mulan”

Massimo Cantini Parrini por “Pinocho”

MEJORES EFECTOS VISUALES

«The Midnight Sky»

«Tenet»

«Mulan»

«The One and Only Ivan»

«Love and Monsters»

MEJOR DOCUMENTAL

«Time»

«Collective»

«El agente Topo»

«Crip Camp: A disability Revolution»

«My Octopus Teacher»

MEJOR CORTO DOCUMENTAL

«A Concerto is a Conversation»

«A Love song for Latasha»

«Colette»

«Do not split»

«Hunger Ward»

MEJOR CORTO ANIMADO

«If Anything happens I Love You»

«Opera»

«Burrow»

«Genius Loci»

«Yes-People»

MEJOR CORTO LIVE ACTION

«Two Distant Strangers»

«The Letter Room»

«Feeling Through»

«White Eye»

«The Present»