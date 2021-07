Así se conocieron Scarlett Johansson y Florence Pugh en el set de Black Widow

Este viernes regresa Scarlett Johansson con el estrenó de Black Widow en todas las salas de cine y en Disney Plus a través de Premier Access por $329MXN. Una cinta con la que le damos el último adiós a Natasha Romanoff. No sin antes conocer su pasado y lo que vivió justo después de ‘Capitán América: Civil War’, cuando tuvo que escapar del gobierno por ayudar al Capitán América y su equipo a escapar.

A estas alturas todos, o la mayoría de nosotros, ya sabemos cómo termina la historia de Black Widow en ‘Avengers: Endgame’. Y si en ese momento al igual que nosotros no te dio tiempo de procesar su pérdida antes de enfocarte en la siguiente secuencia de la película, entonces prepárate, porque en esta cinta podrás ver brillar a Nat con luz propia. No habrá distracciones de otros Vengadores y podrás descubrir su lado más humano, el cual quizá muchas veces no supimos valorar como fandom para darle todo el reconocimiento que merecía como una de las fundadoras del equipo.

Ahora, Scarlett Johansson entrega la batuta a Florence Pugh, quien interpreta a Yelena, la hermana de Nat y quien todo apunta, será la persona que tratará de llenar el vacío que deja en esta cuarta fase del MCU.

La primera vez de Florence Pugh en el set

Si lo pensamos detenidamente, Yelena tuvo una presentación bastante acorde a la historia, pues gracias a que llegó de la mano de Nat, pudimos sentir una mayor empatía por ella, digamos, como si su hermana mayor nos la encargara. Pero, ¿cómo lograron esa relación tan peculiar pero estrecha a su manera en el set?

“La primera secuencia que hicimos fue la pelea en Budapest. Fue mi primer semana grabando y la segunda de Scarlett.” nos contó Florence Pugh en conferencia de prensa.

“Literalmente en mi primer día estaba empujando a Scarlett contra la pared y ella estaba rompiéndome la cara en el fregadero. Sólo recuerdo que no habría una mejor manera de romper el hielo que empujando a Scarlett Johansson al piso, como tratando de asfixiarnos. Lo digo en serio, fue genial que se hiciera así. Nos conocimos y ahora somos amigas.” continuó.

Scarlett Johansson agradece la habilidad de Florence

Por su parte, Scarlett coincide con Florence asegurando que sí fue una buena manera de romper el hilo, y reconociendo las habilidades físicas de su compañera.

“Soy muy afortunada porque Florence es una persona muy atlética, tiene un historial como bailarina, así que se adaptó perfectamente a la coreografía. Ella estaba ahí y le gustaba ir por cada paso, lo cual fue genial porque además de eso estaba el montón de peleas emocionales con los personajes.” recordó Scarlett.

Y además comentó que en esa primera escena que hicieron juntas, cuando se encuentran por primera vez después de muchos años, todo salió directo de la emoción. “No hay un objetivo real ahí, son sólo dos personas expresando su frustración, su sufrimiento, su genuina sorpresa, y también el cariño por la otra… ya sabes, son como cachorros de león peleando.”

La actriz explicó que ambos personajes llevan una relación difícil, porque se quieren a pesar del tiempo, pero no saben estar juntas.

Detalles como esta pelea, la plática en el auto sobre el nuevo chaleco de Yelena, la reunión con sus “padres” y las escenas finales en donde por fin Scarlett dice lo que Yelena ha anhelado escuchar durante toda la cinta, son vitales para establecer el tipo de relación que tienen estas dos hermanas. Eso sin mencionar el acento que le ponen a lo que es más importante para Nat en el mundo: la familia.

La escena post créditos nos ha dejado con varias preguntas que seguramente se irán resolviendo poco a poco, mientras tanto sólo nos queda apreciar el lado más humano de Natasha y tomar nuestros pañuelos desechables mientras vemos esta última cinta en la que veremos a Black Widow. Si quieres conocer más detalles de lo que nos platicó el cast no te pierdas la siguiente nota.