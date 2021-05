Bill Gates, la separación millonaria del siglo

En su comunicado, Bill y Melinda se refieren a todos sus logros como pareja, desde «sus tres hijos increíbles» hasta la fundación que «trabaja alrededor del mundo para permitir que todo el mundo pueda llevar una vida sana y productiva».

«Seguimos compartiendo nuestra confianza en esa misión y seguiremos trabajando juntos en la fundación, pero consideramos que ya no podemos seguir creciendo juntos como pareja en esta siguiente fase de nuestras vidas», señalaron.

Bill y Melinda Gates se conocieron en Microsoft en 1987 –un año antes de que Gates se convirtiera en el multimillonario más joven del mundo tras la salida a bolsa de su empresa–, poco después de que Melinda empezara a trabajar allí como gestora de productos. Se casaron siete años después, en 1994, y tienen tres hijos.

Antes del anuncio del divorcio, Bill Gates era la cuarta persona más rica del mundo. Con un patrimonio neto de 130,500 millones de dólares (unos 108,000 millones de euros); según datos recabados por Forbes, estaba por detrás de Bernard Arnault (155,000 millones de dólares), Elon Musk (175,000 millones) y Jeff Bezos (203,000 millones).

El año pasado renunció a su cargo de consejero en Microsoft, la empresa que fundó en 1975 con Paul Allen, para dedicarse a las actividades benéficas.

Así que lo que se sabe es que seguirán trabajando juntos en el proyecto que fundaron, considerado la mayor fundación filantrópica del mundo. La pareja se comprometió a donar la mayor parte de la riqueza generada en Microsoft para “ponerla al servicio de las personas” con el objetivo de crear igualdad de oportunidades para todo el mundo.

Sin embargo, según The New York Times la fortuna de Gates no ha ido a parar a la fundación, por lo que es una incógnita dónde está la mayoría de su dinero.

Ambos han estado muy implicados con el impacto del Covid-19. Tanto es así que la Fundación Gates se comprometió a destinar 1,750 millones de dólares en dos años a la ayuda para paliar los efectos de la pandemia.