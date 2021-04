La película ‘La casa de las flores’ y todo lo que se viene para Netflix este 2021

Hoy más de 37 millones de hogares en América Latina consumen el contenido que produce y/o distribuye Netflix. Una cifra bastante atractiva para la plataforma, por lo que no es raro que recientemente se anunciara la apertura de una sede de Netflix en México.

Nuestro país, además de ser uno de los más asiduos consumidores de contenido audiovisual, también es un semillero de talento que logra posicionarse en el top 10 no sólo a nivel nacional, sino internacional. Como es el caso de “¿Quién mató a Sara?”, que llegó al Top 10 de 87 países, incluyendo Estados Unidos, Alemania, Israel, Brasil y Francia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ¿𝗤𝗨𝗜𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗧𝗢́ 𝗔 𝗦𝗔𝗥𝗔? (@quienmatoasaraof)

Netflix pretende generar una oferta variada que rompa idiomas y fronteras.

“México es una parte muy importante de esto. Tan sólo este año anunciamos una inversión de 300 millones de dólares en más de 50 producciones originales -ya sea locales o globales- filmadas en México, que planeamos estrenar en 2021”, explicó Francisco Ramos, vicepresidente de Contenidos para Latinoamérica, en un evento exclusivo para anunciar todo lo que se viene para la plataforma.

Como ves en el video, este 2021 está lleno de producciones mexicanas de distintos géneros y con una amplia variedad de temas, desde una serie de acción, adrenalina y autos como “Dale Gas”, hasta un documental como “Red Privada: ¿Quién mató a Manuel Buendía?”, pasando por “Una película de policías” y por supuesto las segundas entregas de dos de las series más esperadas en México: “Selena, la serie” y “¿Quién mató a Sara?”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Selena: The Series (@selenanetflix)

Mención aparte es la gran revelación de esta lista: “La casa de las flores, la película”, una cinta que para nada veíamos venir y que traerá de regreso a Cecilia Suárez, Darío Yazbek, Aislinn Derbez, Juan Pablo Medina, Paco León y Luis de la Rosa.

Después de que Delia en su lecho de muerte pide a Paulina que recupere un “tesoro” de la casa de la familia De la Mora, ahora los tres hermanos deberán encontrar la forma de colarse en su antigua casa para rescatarlo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de las flores (@lacasadelasflorestv)

Además de las producciones internas que recorren el mundo, a su vez México también es un país diverso que busca contenidos de todos los rincones del mundo. Algo que vemos reflejado en el éxito que han tenido series como Lupin de Francia, Love Alarm de Corea y Dark de Alemania.

Como seguramente ya te diste cuenta, Netflix es una plataforma en donde puedes encontrar todo tipo de contenidos, de distintos géneros -drama, fantasía, comedia, documental- y formatos, desde series con temporadas de 6 capítulos hasta las que llegan a tener 20. Internacionales, nacionales, de una sola temporada o de más de 3.

“Queremos seguir dándole espacio a cada vez más miradas, más puntos de vista, la diversidad debe venir de la mano de nuevas voces. Este es nuestro reto más importante y más apasionante y no debe ser solamente nuestro reto, sino de la industria, pues el relato audiovisual de un país no estaría completo si no logramos ampliar los puntos de vista”, expuso Francisco Ramos mientras daba a la prensa un recorrido virtual por las oficinas de Netflix en México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

Los títulos internacionales que llegarán a la plataforma este 2021

Aunque aún no hay una fecha exacta, este año llegará uno de los títulos más ambiciosos de la plataforma, “Don’t Look Up”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence. La cinta además cuenta con las actuaciones de Rob Morgan, Jonah Hill, Tyler Perry, Timothee Chalamet, Ron Perlman, Cate Blanchett y Meryl Streep, entre otras celebridades.

Por su parte, Dwayne Johnson, Gal Gadot y Ryan Reynolds también estarán en Netflix este 2021 con “Alerta Roja”, mientras que Zack Snyder llega con “El ejército de los muertos” el próximo 21 de mayo. El tráiler de este último título ya se estrenó hace unos días y pinta bastante prometedor.

En cuanto a las segundas temporadas, también tenemos buenas noticias, pues este año llegará Emily en París T2, Lupin P2 en verano, Sky Rojo T2 el 23 de julio y The Witcher T2.

Obviamente no podemos dejar fuera las series que han sido tan exitosas que han logrado llegar a una tercera, cuarta y hasta quinta temporadas. Esta es la lista de las que veremos en los próximos meses:

–Cobra Kai T4 – Estreno: 2021

–Élite T4 – Estreno: Junio 18, 2021

–La Casa de Papel P5 – Estreno: 2021

–Sex Education T3 – Estreno: 2021

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cobra Kai (@cobrakaiseries)

Entre los títulos de las películas próximas a estrenarse en la plataforma y que no habían sido anunciadas hasta ahora destaca “Maya and the Three”, una cinta del director Jorge R. Gutiérrez, mismo que hizo “El libro de la vida” y que esta vez regresa para darnos un vistazo, a su colorida manera, de la antigua Mesoamérica con la historia de una princesa guerrera que emprende la misión de reclutar a tres guerreros para salvar juntos el mundo de los dioses y a la humanidad completa.

Distancia de Rescate (Fever Dream), Don’t Look Up, La familia Mitchell vs. las máquinas, La trilogía de la calle del terror, Sweet Girl y Sweet Tooth también son otros títulos globales que podremos ver este año.

¿Cuál es la que esperas con más ansias?