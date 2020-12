Chris Evans será la voz de Buzz Lightyear en la nueva película de Pixar

Además de ser guapo, carismático, excelente actor, amante de los animales, músico y súper sexy, en esta ocasión Chris Evans volvió a sorprendernos con una noticia que enamoró al mundo, pues a través de su cuenta de Instagram, la estrella de «Avengers» informó que será la voz de uno de nuestros personajes favoritos de todos los tiempos. ¿De cuál hablamos? ¡De Buzz Lightyear! Sí, así como lo estás leyendo.

En una foto que publicó, reveló todos los detalles sobre la próxima producción de Disney Pixar y la gran emoción que le causa formar parte de ello.

«Trabajar con Pixar es un sueño hecho realidad. He sido un gran admirador de sus películas desde el principio. Mi equipo apenas pudo contener su emoción cuando me dijeron que Pixar tenía una propuesta para mí. Todo lo que dijeron fue ‘Buzz Lightyear’. No sabía qué significaba eso, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear, y nadie podría tocar su actuación. Necesitaba saber en qué se diferenciaba este personaje y por qué valía la pena contar esta historia. Puedo decir dos cosas con absoluta confianza: 1. No dejé de sonreír (…). De oreja a oreja. 2. Todos pueden estar tranquilos. Y emocionarse mucho. Créame cuando digo que REALMENTE saben lo que están haciendo allí (…) Ni siquiera puedo expresar mi emoción con palabras. Sonrío cada vez que lo pienso».