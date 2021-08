¡Christina Ricci está esperando a su segundo bebé!

Seguramente recuerdas a Christina Ricci por su increíble interpretación de Merlina en los ‘Locos Addams’, o tal vez por la película de ‘Casper’. Pues el tiempo ya ha pasado y no lo ha hecho en vano, ahora Christina Ricci ya es mamá de un niño de siete años, y esta semana anunció que espera a su segundo bebé.

La actriz compartió la noticia en redes sociales, en donde no dudó en expresar su felicidad mostrando una fotografía del ultrasonido con la leyenda “La vida se pone mejor.”

Este es el segundo bebé de Christina Ricci, pero el primero con su actual pareja, el estilista Mark Hampton, con quien actualmente vive en Vancouver, Canadá.

Al parecer la vida vuelve a sonreírle a la actriz, quien no la pasó nada bien con su ex esposo y papá de su primer hijo, el cineasta James Heerdegen, de quien se divorció el año pasado por abuso físico y psicológico, situación que comenzó a presentarse desde 2019 y que le hizo a la actriz pasar por un infierno llegando al punto de temer por su vida.

La actriz de 41 años declaró que el maltrato comenzó desde antes de la pandemia, pero con el encierro se volvió algo constante. Y aunque el proceso para separarse de Heerdegen, con quien se casó en 2013, fue difícil, finalmente a principios de este año la actriz consiguió una orden que le impide a su ex esposo acercarse a ella a menos de 100 metros; además, en abril también consiguió la custodia completa de su hijo Freddie, de 7 años, aunque se estipuló que su padre podría visitarlo bajo supervisión.

Ahora la actriz luce más feliz y radiante que antes al empezar una nueva vida con Mark, Freddie y el nuevo bebé que viene en camino.

La carrera de Ricci

A los 11 años Christina Ricci se volvió mundialmente conocida gracias a su papel como Merlina en los ‘Locos Addams’, años después volvió a repetir el gran éxito con ‘Casper’ y, aunque en menor medida, con ‘Now and Then’, cintas que la posicionaron como una de las actrices adolescentes más populares y queridas de la época.

Aunque le iba muy bien con películas para público adolescente, a los 17 años comenzó a hacer papeles más de adulto en cintas como ‘The Ice Storm’, ‘Buffalo 66’ y ‘Sleepy Hollow’, por mencionar algunas, además de la larga lista de filmes independientes que han abarcado gran parte de su trayectoria.

Christina Ricci no es de las actrices que constantemente vemos en las noticias o en la cartelera comercial, pero nunca ha dejado de trabajar y hacer películas, de hecho el año pasado estrenó ‘10 Things We Should Do Before We Break Up’ y ‘Percy’.