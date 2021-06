Conoce a ‘El Jilguero’, el artista que mantiene viva la música mexicana

Pese a la creencia popular, la música de mariachi y la canción ranchera siguen conquistando nuevas generaciones, prueba de ello es Adrián Bedolla (mejor conocido como El Jilguero), un joven de 27 años originario de Jalisco, que ha dedicado su vida a la música tradicional mexicana.

“Desde los 6-7 años empecé a prepararme para defender nuestra música tradicional mexicana. Mi familia se dedica al campo, tengo la fortuna de saber trabajar el campo, saber de lo que hablan nuestras canciones enfocadas al género ranchero. A los 16 años me salí de mi pueblito, soy originario de Concepción de Buenos Aires en Jalisco, a buscar una oportunidad en la Ciudad de México. Llegué a la plaza Garibaldi, en donde me encontré a grandes personalidades de la canción mexicana.” Nos platicó El Jilguero en entrevista para EstiloDF.

En la Plaza Garibaldi el intérprete se encontró con grandes personalidades del género ranchero y de la música regional mexicana en general, tales como Mariachi Vargas de Tecatitlán, María Elena Leal, Alberto Ángel del Cuervo, Vicente Fernández (hijo), Antonio Aguilar (hijo), entre otros, quienes le dieron la oportunidad de presentarse en varios de sus shows. Fue entonces cuando surgió en El Jilguero el ímpetu por querer hacer más sueños realidad y comenzó a grabar sus primeras canciones.

“Vengo de una familia muy tradicionalista y mi abuelo es quien me heredó este gusto musical. Desde que tengo uso de razón he escuchado canciones de grandes intérpretes de la música tradicional mexicana. Él fue quien me empezó a llevar a mis primeras clases de canto, a enseñar el trabajo del campo y a enaltecer siempre al ser más bello que es la mujer. Toda esta mezcla me hizo querer convertirme en lo que mi abuelo siempre quiso, un cantante de la canción mexicana.”

Pese a no ser un género al que se le dé mucha difusión hoy en día, poco a poco y fiel a su estilo y a la música regional, El Jilguero pasó de tocar en pequeños restaurantes, a tener presentaciones importantes en distintos recintos, en donde no sólo toca con Mariachi, sino también con orquesta sinfónica.

“Es un género muy complicado. Cuando tenía como 18 años me la pasaba afuera de las disqueras con mi disco, las fotos y demás, y me decían ‘No, es que el vestirse de chorro ya no vende’. Pero mira, tengo la satisfacción de demostrar que sí sigue vendiendo nuestra canción mexicana y el vestirse de charro.”

Los años de oro de la música tradicional mexicana han quedado atrás, y aunque ha tenido un gran declive desde hace un par de décadas, sigue luchando por un espacio en el que el pop y la música urbana encabezan las listas de reproducción.

“Ha habido mucho declive de la música del mariachi pero aún continúa, siempre en cualquier evento importante se escucha al mariachi y ahí es en donde entra esta pregunta, ¿Verdaderamente el mariachi está olvidado?”

Por suerte, El Jilguero no sólo se ha encargado de dar a conocer su música para crecer como artista, sino que además se ha preocupado por instruir a la nuevas generaciones en este género.

“Estamos haciendo un trabajo muy arduo y sabemos que en cualquier momento, si no es El Jilgero, van a ser nuevas generaciones, las que vuelvan a poner el mariachi y el vestirse de charro en donde se merece. Vamos poco a poco pero con gran satisfacción.”

Actualmente El Jilguero no sólo rinde homenaje a la música tradicional con sus canciones, sino también en el teatro, pues interpreta a Pedro Infante en la obra ‘No te vayas Pedro’ del productor Ignacio Bonilla.

“Hace un año se presentó la oportunidad de una audición, Igancio Bonilla es el productor de esta obra y buscaba a alguien que le diera vida al máximo ídolo, me llegó la invitación para hacer la audición, a la familia Infante le gustó mi trabajo y me llamaron. Desde entonces empieza una preparación totalmente diferente a la que comúnmente llevo en mi carrera profesional. Normalmente siempre estoy en clases de canto, cursos de solfeo y cursos de la historia de México. Con este papel el método cambia porque la preparación vocal ya no es solo para El Jilguero, es para poder interpretar a Pedro Infante.”

La obra, que también va enfocada a niños, inspiró a El Jilguero a lanzar el tema ‘Gavilán Pollero’ con un video animado para los niños, un tema también representativo de Pedro Infante.

“Es una bendición poder interpretarlo y que la familia Infante vea mi trabajo, le guste, me de retroalimentación y me alimente con cosas que no sabía del intérprete. Cuando ves todo lo que tuvo que sufrir y las puertas que se le cerraron, es donde te pones a reflexionar que los sueños sí se pueden cumplir, y ahí está el claro ejemplo.”

El surgimiento de El Jilguero

“En mi pueblo me apodaban ‘El jilguerito’. En Concepción de Buenos Aires esta ave es muy popular y como todos nos dedicamos a la labor del campo, siempre los escuchamos cantar en las mañanas. Como yo siempre me la pasaba cantando pues me empezaron a llamar ‘El Jilguerito’. Cuando llegué a la Ciudad de México me preguntaron por mi nombre artístico, yo no sabía ni qué era eso y les dije que me decían ‘El Jilguero’, y así me empezaron a presentar, ahora ese nombre se convirtió en algo muy representativo para mí. Ya ni mi mamá me dice Adrián, imagínate cómo cambiaron las cosas. Fue un ave que se tatuó en mi alma y es un ave muy mexicana que se caracteriza por su canto.”

“Ese Jilguerito que trabajaba en el campo se convirtió en El Jilguero que gracias a Dios se encuentra en un extraordinario momento y además interpretando al ídolo de México, al señor Pedro Infante. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”

Para celebrar el Día del Padre

