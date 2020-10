Conoce The Nomad Studio de la mano de su fundador, el lugar ideal en la CDMX para tatuarte

Los tatuajes son una obra de arte y fungen como un emblema que delata un poco sobre la personalidad de quien lo lleva marcado en la piel. Cualquiera que desee marcar permanentemente su piel debe sentarse a pensar en los pormenores del dibujo, desde el estilo, los colores, el tamaño y el grosor del trazo como algunas de las características que cualquier empedernido de los tatuajes debe tomar en cuenta.

Por este motivo, resulta pertinente elegir con acierto un buen estudio. Sin duda, la Roma es uno de los barrios más activos en cuando a arte y cultura urbanos se refiere.

Ubicado en esta zona, The Nomad Studio es el lugar indicado, ya que cuenta con la más alta calidad e innovación, además de destacar por su equipo profesional de artistas.

Conoce un poco de su historia y anímate a plasmar arte en tu piel.

Rubén Morales

Con un gran amor por el dibujo, empezó estudiando diseño gráfico para más tarde, a los 35 años, convertirse en dueño y socio de The Nomad Studio. Rubén se dedicó mucho tiempo a ser diseñador en empresas de publicidad e incluso trabajó unos años en televisión.

«Siempre me gustaron los tatuajes, pero mis papás no me dejaban», comenta entre risas. Hasta los 18 años le dieron permiso de hacerse uno y de ahí no paró de plasmar arte sobre su piel.

«Cuando estudiaba diseño gráfico, mis amigos me pedían que les diseñara sus tatuajes» , afirmó Rubén. En ese tiempo pensó en dedicarse a tatuar, pero no se imaginaba vivir solamente de eso.

Mucho tiempo después un amigo lo convenció y se decidió a tomar un curso, el cual le quitó el miedo y aprendió las bases entre teoría y práctica. A partir de ese momento, además de trabajar, empezó a tatuar a amigos cercanos y familiares en su propia casa.

The Nomad Studio comenzó cuando Rubén ya contaba con bastantes clientes y junto con un amigo tomó la decisión de abrir su propio espacio. «El nombre The Nomad nace de la idea de que los tatuadores somos una comunidad que constantemente nos trasladamos de un lugar a otro para conocer nuevos lugares e inspirarnos», aseguró Rubén.

Además de publicidad orgánica que se ha dado de boca en boca, Rubén atribuye gran parte de su crecimiento a las redes sociales, ya que actualmente su cuenta personal, @rbn_says, cuenta con 49.4K de seguidores y The Nomad Studio tiene 24.5K.

El estilo de Rubén se apega al sketch, al trazo libre, al estilo geométrico, realista y blanco y negro. Su inspiración es tomada principalmente de artistas internacionales como @oscarakermo de Estados Unidos, @inalbersekov de Rusia y @johnmonteiro de Alemania, entre otros, «son realmente impresionantes» , sostiene Rubén.

The Nomad Studio cuenta con 10 artistas, además de él, todos con un estilo diferente, entre los que se encuentran:

@_laperi

@notsergh

@edyzet.g

@smokedpack

@missa.deleon

@nev____

@zionele

@andreeconejo

El estudio valora mucho el trabajo y la calidad de sus artistas, por lo que si piensas ir, tienes que saber que el presupuesto que debes llevar es de mínimo $2,000 MXN.

Para citas y cotizaciones escribe a: [email protected]

Horario: Lunes a Viernes de 11:30 a 20:00 horas.

Dirección: Colima 220, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, CDMX

