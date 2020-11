Conoce Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles

Wine Bar a disposición de todos los productores.

Punto de venta abierto al público.

Degustación por copa o botella.

Miles de etiquetas distintas de más de 50 países, cada año.

El Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles abre sus puertas en la Ciudad de México, en el vibrante y dinámico corredor Reforma, en la colonia Juárez.

El Wine Bar by Concours Mondial de Bruxelles tiene su base en todas las competencias y diversas plataformas del Concours Mondial de Bruxelles (CMB), incluyendo el Spirits Selection, el Concours Mondial du Sauvignon, el Sake Selection, el México Selection by CMB, entre otros. La idea es recibir todos los productos galardonados en este espacio y ponerlos a disposición del siempre curioso mercado mexicano, el cual siempre está buscando cosas nuevas y diferentes para probar. Es importante mencionar que todos los vinos y espirituosos son galardonados; ningún producto, sea del productor o bodega que sea, puede entrar si no ha recibido una medalla en alguna plataforma del CMB.

La idea de todo el Wine & Spirits Center es que todo se relacione con el mundo del vino. Al entrar veremos del lado derecho una pared con las 18 opciones de copeo, las cuales cambian semana a semana, de manera que los visitantes puedan probar diferentes vinos en cada visita. El copeo se ofrece en tres diferentes tamaños: 50, 100 y 150 ml, de forma que cada visitante pueda elegir si sólo desea probar un par de vinos o todos los copeos disponibles.

Además, periódicamente el recinto coordina catas, master clases y eventos promocionales sobre regiones de todo el mundo que permiten conocer tendencias, estilos y etiquetas.

Es importante mencionar que el servicio del Wine Bar está a cargo de los Wine Geeks, personas con formación como sommeliers, pero con personalidad relajada, de manera que puedes ponerte en sus manos y ellos sabrán justo lo que necesitas para hacer de tu visita una ocasión para recordar.

Los alimentos son en formato finger food, a cargo del chef ejecutivo Fernando Paquini y pensados como el maridaje perfecto de la oferta vínica.

Asimismo, cuenta con una joya: la Wine Library, un espacio convertido en enoteca con capacidad de exhibición para 700 etiquetas y almacenaje de 3 mil botellas. Los muebles están hechos a la medida, con iluminación tirada hacia atrás, de manera que no pegue directamente en las botellas, además de la lámpara central, la cual desciende desde el centro de la sala y tiene movimiento, simulando la respiración, tal y como lo hace el vino en una cava. Aquí es donde se llevan a cabo las catas y presentaciones de vinos, de forma que los productores ganadores en alguna plataforma del CMB puedan utilizarlo sin costo alguno, pues el esfuerzo de ganar la medalla ya lo han hecho.

No dejes de visitar este lugar ubicado en Copenhague 23, Juárez, CDMX.