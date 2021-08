Danna Paola nos platicó sobre las claves de estilo en Mía y su nueva obsesión por Mayze

Con un look effortless chic, Danna Paola llegó a la tienda de Puma en Artz Pedregal, en donde pudimos platicar con ella sobre ‘Mía’, la inspiración para hacer esta canción, algunas pistas de su nuevo álbum, su colaboración con Puma y cómo ha cambiado su look en esta nueva etapa musical en la que se encuentra.

“Para esta nueva etapa musical no sabía qué quería escribir, no sabía qué era lo que quería explicar ahora en mis experiencias nuevas. Entré en un bloqueo mental, emocional y creativo, entonces fue muy fuerte para mí estar sentada en el estudio y tratar de hacer melodías, y aunque tuviera letra e ideas de experiencias no me salía. Al momento de empezar a lanzar ideas se me vino a la cabeza la palabra Mamma mía”.

Danna nos explicó que además de ser súper fan de Abba y del teatro, ella quería transmitir el espíritu de libertad de la película de Mamma Mía. “Quería que cada vez que escucharas Mía te hiciera sentir eso”.

Esta canción la conectó con la idea de dejar de sufrir por amor y abrirse nuevamente al mundo, a su corazón y a disfrutar de la vida. Además, es la primera canción en la que se ha metido más en los aspectos de producción.

El videoclip de ‘Mía’ se filmó en Madrid y parte del clímax de la canción se grabó en la tienda de Puma de la calle de Fuencarral, muy cerca de donde vivía Danna, por lo que fue muy significativo para ella.

“Muchas escenas son muy significativas para mí, al igual que la canción. Esa calle y estar patinando ahí con mis amigas es la representación exacta de lo que yo viví también en Madrid. Todo tiene un link muy personal”.

Orgullosa de sus raíces

Aunque hoy en día Danna Paola es una artista con reconocimiento internacional, ella se siente muy orgullosa de sus raíces y del apoyo que ha recibido en su propio país.

“Me encanta saber que los sueños sí se cumplen, que un país o ser de algún lugar no es una barrera. Al contrario, cualquiera que tenga un sueño puede lograrlo. Y al menos yo sé que mi país siempre ha estado apoyándome e impulsándome a ser cada vez mejor. Creo que lo más bonito es lo que he aprendido a lo largo de estos años gracias a ser mexicana”.

Danna Paola apuesta por el Girl Power

Aunque no ha sido fácil, Danna ha logrado forjar su propio camino en la música y destacar como cantante no sólo en México, sino en varias partes del mundo. Para ella la fórmula del éxito radica en ser siempre fiel a sus ideales, principios y valores, y ponerlos por encima de todo, no sólo en la industria musical, sino en todos los aspectos de la vida. Explica que como mujer no es fácil, pero es mucho más sencillo cuando existe colaboración y apoyo entre todas.

“Para mí hoy en día hacer música como mujer se trata de colaborar y apoyarnos, no criticarnos, no competir, creo que lo más importante es eso, lo que nos falta, saber a qué venimos al mundo, a dar un buen ejemplo, a compartir música, a disfrutar la vida porque sólo tenemos el hoy”.

También nos platicó que ella cree que la pandemia nos ayudó a devolverle el valor a las pequeñas cosas y dejar de lado lo material.

“Estamos en un momento en el que tenemos que saber quiénes están para nosotros, quién no y quién ya tiene que salir de tu vida. Son cosas que a mí me han pasado, he recibido muchas decepciones últimamente. Pero creo que esto se trata de seguir adelante y que te empodere cada vez más, que no hay fin, el fin lo pones tú y la decisión de tu vida la tienes tú sobre lo que quieres y quién quieras ser. No hay nadie que nos pare, el mundo es nuestro. Y como mujeres, creo que entre más nos apoyemos entre nosotras, el mundo va a mejorar”.

“Siempre busco el arcoíris al final del túnel”

Para Danna Paola esta nueva etapa musical representa el siguiente paso después de una ruptura amorosa.

En Knockout los colores protagónicos fueron el rojo, blanco y negro, que para Danna Paola representaban el amor, la paz y el duelo. Mientras que para esta nueva etapa de su música decidió irse por algo más colorido. “Como cuando te despiertas un día y ya ves el arcoíris por fin después de la tormenta”.

Aunque asegura que suele ser muy drama queen, explica que siempre trata de no tomarse las cosas tan personales, por lo que siempre intenta buscar el arcoíris al final del túnel.

“Siempre busco ese color en mi vida. Para mí el Ying Yang representa como… no sé cómo explicarlo sin dar tanto spoiler… el balance de la vida, entonces eso incluye y me hace hacer match con marcas y colaboraciones que van con este concepto”. La cantante también adelantó que todo lo que viene de su nueva música trata de “la libertad de poder ser quien quieras y no seguir las reglas. There’s no rules”.

Cuestión de estilo: Danna Paola con Mayze

“Súper cómodo, edgy, pero sobre todo muy libre”. La cantante asegura que a partir de la pandemia decidió cambiar los tacones por los tenis, los cuales combina hasta para ir de fiesta; sus favoritos obviamente son los Mayze, de los que es embajadora. “Son cool, se ven bonitos, tienen altura, así ya no me veo tan chaparrita y además el color es increíble. Para mí, como fashionista, y como fashion victim también, porque de repente lo somos todos, es cool poder combinar cualquier tipo de look con un buen par de Mayze.”