Denis Villeneuve nos contó todos los detalles detrás de ‘Duna’, la película que siempre quiso ver en pantalla grande

Este 21 de octubre por fin llega a las salas de cine de México ‘Duna’, dirigida por Denis Villeneuve, una película que estamos seguros que, en su debido momento, se convertirá en una cinta de culto, pues tiene todo a su favor para llegar a ser una de las sagas más influyentes de esta generación.

‘Duna’ es de esas pocas cintas que, sin importar si te gusta o no, sabes que es una buena película. No sólo por el desarrollo de su historia, sino por las actuaciones, lo memorable de sus personajes, la música, las increíbles tomas que te presentan nuevos mundos que, hasta hace unos días, únicamente existían en papel; y por la impecable adaptación de una historia compleja bellamente narrada en dos horas y media de película.

“No lo hice yo solo, tuve ayuda de otros guionistas, Eric Roth y Jon Spaihts escribieron el guión conmigo. Creo que nos llevó alrededor de dos años de escritura intensa para poder traer una adaptación que cumpliera con los deseos de los fans y que al mismo tiempo fuera digerible para la audiencia que nunca ha leído el libro. Ese fue el reto, encontrar un equilibrio para poder llegar a estos dos tipos de audiencia.” confesó el director de la cinta, Denis Villeneuve, en una pequeña charla con algunos medios mexicanos, entre ellos EstiloDF.

Platicar con Villeneuve es tener la puerta abierta a un mundo entero de detalles que convierten a ‘Duna’ en una película incluso más valiosa de lo que ya la considerábamos al verla en pantalla grande. Por eso aquí te traemos los detalles únicos de esta cinta descritos por el propio cineasta.



El secreto de Denis Villeneuve para crear ‘Duna’

Aunque los avances tecnológicos de la época actual nos permiten ver en pantalla el universo de ‘Duna’ como nunca antes se había visto, la magia de esta cinta no se sostiene de los efectos especiales, ni del equipo técnico que se usó para filmar; sino que su principal soporte es la esencia del libro, a lo cual Denis trató de aferrarse en todo momento.

“Diría que la manera de traer algo del pasado, de manera fresca, es regresando al lugar de donde vino el libro, que es la naturaleza. La observación de la naturaleza. Todo el diseño de la película se inspiró en la naturaleza y en su estudio, la biología. Creo que la naturaleza es el aliado más fuerte de un cineasta para mantenerse inspirado. La idea fue regresar a la esencia del libro, de mantenernos lo más fiel posible a él. Creo que esa era la única manera de encontrar nuestro camino fuera de esa gigante presión de la ciencia ficción en la que ya muchas cosas se han explorado. Ese fue uno de los más hermosos retos de este proyecto, tratar de definir nuestra propia identidad para traer algo que nunca ha sido visto antes en la pantalla.”

Cuando el director es fan del libro

Sintetizar todo un código de creencias, culturas y descripciones de un libro en una película es una tarea titánica que el equipo de ‘Duna’ ha hecho de manera acertada. Y aunque es imposible que se tenga una calca idéntica de cada una de las acciones que ocurren en el libro, se ha mantenido fiel a la historia y elocuente con lo que vemos en pantalla para que todo público pueda entender lo que sucede.

“La historia tiene muchas cosas complejas para adaptar a película. Diría que uno de los más difíciles fue el concepto de Kwisatz Haderach, esta idea de proyecto de las Bene Gesserit para crear la existencia a partir de programas genéticos. Eso es algo que yo creo que requiere de mucho contexto, para empezar se tiene que explicar quiénes son las Bene Gesserit. Hay muchos elementos entre los cuales se tiene que encontrar un balance para llevar la complejidad del asunto a la pantalla.”

La secuencia que más soñaba llevar a la pantalla

Detalles como éste no han pasado desapercibidos por el director, quien se considera uno de los más fieles fanáticos del libro y nos revela cuál ha sido una de las escenas que más estaba ansioso por recrear.

“He estado obsesionado de este libro por al menos 40 años, cada elemento del libro es una clase de obsesión para mí. Aunque definitivamente diría que hay algunos momentos icónicos. Como la escena de Gom jabbar (la aguja envenenada). Es una escena que está escrita al inicio de la novela y que realmente estaba intentando traer a la pantalla, porque es una escena que tiene muchas capas, es una escena en donde empiezas a definir a un personaje. Es cuando Paul Atreides tiene su primer contacto con una cultura específica, con el sistema de las Bene Gesserit. Hay tantos elementos en esta escena, que es como una especie de exorcismo en el que una fuerza va a despertar dentro de Paul al pasar por esta prueba que le pone la Reverenda Mohiam. Hay muchos elementos que son muy dune en esta escena. Realmente quería hacerla y traerla a la pantalla.”

El significado de los sueños de Paul

Comprometido con mostrar en el cine la complejidad de los personajes escritos por Frank Herbert, Denis se esforzó en llenar de subtexto cada secuencia que podemos apreciar en la película.

“Creo que las secuencias de los sueños en Duna son muy importantes, porque son una ventana a la psique del personaje. Fueron construidas siempre en relación con Paul en su viaje. Entre más se adentraba Paul en este nuevo mundo, más se adentraba en sí mismo y aprendía cosas sobre sí mismo. Entre más visiones tiene más enigmas se presentan. Sus visiones no son mensajes literales, son más como enigmas, como nuestros sueños. Y así descubrimos también otra parte de su psique.”

Denis Villeneuve quiere hacer un llamado a la juventud

Aunque ‘Duna’ va dirigida a todo tipo de público, para Denis esta historia tiene un llamado especial para la juventud.

“Lamentablemente, con el tiempo el libro se volvió más y más relevante al hablar sobre este mundo, de la relación entre la humanidad y la naturaleza, sobre el querer controlar la naturaleza, y el peligro de mezclar la religión con la política. Hay algo especial al ver todas estas cosas bajo la perspectiva y mirada de un protagonista joven, quien es Paul Altreides. Él pasa por una aventura extraordinaria que, para mí, es como un llamado a la acción para la juventud. Creo que hay algo muy hermoso en la idea de seguir a este joven para deshacerse de la presión que aplica la herencia familiar y política.”

Tan importante es para Denis llevar esta película a las nuevas generaciones, que busco la manera de que fuera accesible para más personas.

“Creo que la película puede hablar nuevamente a la juventud, y por cierto, esa es una de las razones por las cuales hice esta película diferente a mis otras cintas. La mayoría de mis otras películas son clasificación R, por la violencia, la intensidad de los temas, etc, y con ésta cambié en ese aspecto, porque quiero que sea accesible también para la audiencia joven que ahora tienen la misma edad que yo tenía cuando descubrí el libro. Es un libro que me conmovió profundamente, que me habló y que me ayudó durante mis primeros años en los que mi sueño era hacer una película que inspirara a la juventud a leer el libro.”

La película que siempre quiso ver en pantalla

“Hice está película para un miembro de la audiencia, yo. Soy uno de los más grandes fans de Duna, he amado estos libros desde hace más de 40 años, así que la forma de lidiar con la presión de los fans fue redirigirla a mí para tratar de regresar a la naturaleza del libro, a cuando lo leí hace tantos años, volver a la imágenes que venían a mi mente hace 40 años.”

El director nos confesó que al hacer esta película se esforzó en no decepcionarse a sí mismo, algo que no fue tarea sencilla ya que siempre soñó en grande respecto a esta cinta. Algo que se puede notar al ver la película.

«Había una energía hermosa en esos años cuando leí el libro, la cual traté de traer de regreso a mí para poder hacer esta película. La mayor presión fue lidiar conmigo mismo.”

El cast ideal de ’Duna’

Desde que pensó en hacer la película, Denis ya tenía un cast ideal en mente, una lista de actores soñados que terminó siendo casi identica a la que vemos en pantalla.

“Puedo decir que esa lista de actores soñados es muy similar al cast que ven en pantalla ahora. Fue un sueño hacer esta cinta con este cast porque son personas con mucha pasión y hay mucho amor por el libro que se refleja en las actuaciones. Fue una experiencia divertida porque la gente realmente quería ser parte de esto, no tuve que convencer a nadie, ellos simplemente se subieron al barco.”











La magia de Hans Zimmer en el score de ‘Duna’

La música es el alma de una película, y ‘Duna’ contó con una de las mentes musicales más talentosas de las últimas décadas: Hans Zimmer. El compositor incluso inventó instrumentos especiales para hacer la música de esta película, jugando con sonidos y distorsiones de voces que probablemente nunca más volveremos a escuchar en otra cinta.

“Él estaba obsesionado con que la música tenía que venir como de otro planeta, de otro tiempo, así que lo llevó al extremo creando nuevos instrumentos y acercándose al ritmo de diferentes maneras, es muy conmovedor ver a un maestro tratando de reinventarse a sí mismo. Tomó mucho tiempo poder hacerlo.»

«Una de mis melodías favoritas es cuando Paul y su papá bajan para salvar a un grupo de recolectores y Paul tiene su primer contacto directo con el desierto y con un gusano de arena. El score en esa secuencia tiene una calidad muy específica. Paul se siente extrañamente en casa en este planeta alienígena para él. Y cuando ve al gusano, no es un encuentro horrible, como ver a un monstruo espantoso, sino más bien es un encuentro espiritual. Cuando escuché lo que Hans Zimmer hizo me conmovió hasta las lágrimas. Es uno de los scores más hermosos que he escuchado en mi vida, y para mí trabajar con un maestro como él es un gran privilegio.”

Guillermo del Toro fue el primero en ver ‘Duna’

El talento de Guillermo del Toro lo ha posicionado como uno de los cineastas más influyentes a nivel internacional. Eso sin mencionar que su carisma y sensibilidad lo vuelven el candidato ideal para pedir un consejo respecto a tu película. Denis lo sabía y sin dudarlo acudió a él para mostrarle el primer corte de ‘Duna’.

“Cuando terminé mi primer corte estaba en un punto en el que necesitaba consejos, necesitaba estar seguro de que estaba caminando en la dirección correcta, necesitaba perspectiva, el consejo de un maestro. Yo confío plenamente en Guillermo del Toro. Es uno de los pocos individuos que sé que me dirían la verdad. Guillermo fue el primero en ver ‘Dune’. Fue una experiencia hermosa ver la película con él, y me dio consejos fantásticos para poder terminar la película. Aún estoy agradecido con él por aceptar verla. Es un ser humano muy generoso y un fantástico cineasta.”

Una cinta hecha para ver en pantalla grande

La pandemia no le ha hecho el camino fácil a nadie, y para ‘Duna’ significó hacer un par de cambios en la fecha de estreno con tal de asegurarse de que la cinta podría estrenarse en los cines y no en un servicio de streaming.

“Diseñamos esta película, desde la grabación, edición, diseño sonoro, etc, para la pantalla grande. Vimos que tenía todo el potencial para sacarle el mayor provecho en el cine, que era perfecta para IMAX. Creo que las salas de cine son el lugar más poderoso en el que se puede expresar una historia. Tuvimos que lanzar esta película en momentos muy difíciles, por supuesto que animo a la gente a verla en la pantalla grande si es seguro para ellos, si se sienten seguros.”

El mensaje de ‘Duna’ de acuerdo con Denis Villeneuve

Para finalizar, el director nos explicó que no pretende mandar un sólo mensaje en la película, sino que espera haber logrado una cinta que te deje algo distinto cada que la veas.

“El cine es un acto de poesía, siempre he creído que su belleza radica en que cada persona que va al cine va a recibir lo que quiere de una película. No me gusta imponer una lectura de la cinta o decir cuál será el mensaje de la película. Por supuesto que trato de ser tan fiel como se puede a la visión del mundo propuesta por Frank Herbert; pero la complejidad del proyecto radica en el hecho de que la historia tiene varias capas. Creo que si un chico de 13 años ve la película, será conmovido por razones diferentes que una mujer de 55. Porque ambos tienen diferentes perspectivas de la película. Así como yo tuve distintos puntos de vista del libro cuando lo leí a los 13, a los 17, a los 28… siempre hubo distintas capas, lo cual pretendía plasmar en la película.”