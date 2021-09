Después de 17 años, ¡los Rugrats están de regreso y platicamos con las voces originales!

Después de una larga espera, Rugrats, una de las caricaturas más icónicas de los 90, protagonizada por los bebés más divertidos que aún hoy en día recordamos con cariño, ¡ya está de regreso con nuevos episodios en Paramount+!

Tommy, Carlitos, Angélica, Suzie, Phil y Lil vuelven con nuevas aventuras en pañales para recordarnos nuestra infancia y divertir a las nuevas generaciones como algún día lo hicieron con nosotros.

Y como todo en esta vida debe seguir evolucionando, Rugrats regresa con un nuevo formato de animación -ahora animación 3D- , pero con varias voces del elenco original tanto en inglés como en español. En español Laura Torres regresa como Tommy Pickles, Liliana Barba como Carlitos Finster y Patricia Acevedo como Angélica.

En EstiloDF tuvimos oportunidad de platicar con las voces en inglés de los personajes de Rugrats, y nos adelantaron varias sorpresas que podremos ver en esta nueva temporada.

La esencia de los Rugrats permanece

Rugrats siempre ha sido una caricatura adelantada a su tiempo, con mensajes profundos y reflexiones importantes sobre la vida, al mismo tiempo que es entretenida gracias a las peculiares aventuras que viven los bebés.

Aunque para esta nueva temporada se ha mantenido la esencia de Rugrats, hay algunos cambios que se han hecho para adaptar esta caricatura de los 90s a la época actual y seguir siendo igual de vigente que antes.

“Una de mis cosas favoritas sobre esta serie es que ahora los adultos en Rugrats van a ser millennials, y han tenido algunos cambios. Ustedes todavía podrán ver a todo los bebés y tendrán todas esas grandes aventuras como antes, sólo que ahora con el CGI será más realista, el agua, el lodo, los gusanos, todo será tan realista que te darán ganas de saltar a la serie, te hará sentir parte de todo esto. Es increíble.” nos platica Cheryl Chase quien le da vida a Angelica Pickles.

Por su parte, E.G. Daily, quien es la voz de Tommy Pickles, menciona que tendremos mucho más tiempo en pantalla a Susie, a diferencia de la serie original.

“Hay algunas pequeñas variaciones con los bebés. Susie Carmichael está ahora todo el tiempo con los bebés, ella se ha reinventado para tener 2 años y ya no habla con los adultos, ella no forma oraciones, al igual que los demás bebés. Y el abuelo Lou es ahora un hippie de la generación Woodstock, así que hay algunos cambios con distintos personajes.”

“Y el abuelo Lou ahora está en un app de citas.” agrega Cheryl.

¿Qué tan dificil fue volver a hacer la voz de los bebés de Rugrats 17 años después?

Por su parte, Kath Soucie (Phil/Lil), Nancy Cartwright (Carlitos) y Cree Summer (Susie) nos platicaron un poco de lo que fue volver a retomar a sus personajes después de varios años de no interpretarlos de manera oficial.

“Nada, no hubo ninguna dificultad. Nosotros decimos que estos personajes, como Susie, están en nuestro huesos, son parte de nosotros ahora. Hemos hecho a estos personajes durante 30 años, así que es algo que ahora es simplemente parte de nosotros, te duermes con ellos, como un buen par de zapatos viejos. Y estas relaciones que se han formado entre nosotros han sido reales, naturales. Los personajes también están muy bien construidos, por lo que no hay dificultades, sólo diversión.” expresa Cree cambiando intermitentemente entre su voz y la de Susie, su personaje.

Las dificultades de grabar durante una pandemia.

Aunque para todas ha sido muy grato volver y no sintieron ninguna dificultad o presión al interpretar a sus personajes, la pandemia sí que complicó un poco las cosas, aunque por otros aspectos.

“La única dificultad fue que durante estos tiempos COVID se tiene que hacer todo en casa. Nos tuvimos que convertir en una especie de ingenieros en sonido, estar arreglando la interfaz, ver cómo funciona una computadora en específico, me tuve que convertir en una Farmers Wife para poder saber porqué mi computadora estaba haciendo tanto ruido por el ventilador, necesitaba ponerla en una posición adecuada y todo para que no le entrara el aire, ¡necesité a un niño de 8 años para que me ayudara en esto!” relata Nancy, quien es la inigualable voz de Carlitos.

Por su parte Kath, quien interpreta a los gemelos Phil y Lil explicó que pese a las complicaciones técnicas, para ella volver fue terapéutico. “Descubrí que era terapéutico, porque estos son dos pequeños personajes que son casi como mis amigos y no nos habíamos visto en un largo tiempo, más de 10 años, así que se sintió muy bien traerlos de vuelta y dejarlos tener aventuras juntos de nuevo. Pero Nancy tiene razón, enfrentarte a la confusión de convertirte en una especie de ingeniero de audio fue muy frustrante. Aunque creo que todos ganamos nuevas habilidades, porque ahora sé lo que hago. Estoy muy contenta de que ahora puedo grabar mis propias sesiones de manera correcta.”

Nuevo talento en el cast

Todos los bebés han conservado sus voces originales, pero para la voces de los papás se han incorporado nuevos talentos, entre ellos Ashley Rae Spillers como la pelirroja Didi y Tommy Dewey como Stu, su esposo y papá de Tommy.

“Nosotros no fuimos parte de las temporadas originales de Rugrats. Somos los nuevos, pero hemos estado trabajando en esto desde antes de la pandemia y lo seguimos haciendo durante la pandemia, y creo que… se trata de reimaginar a estos personajes a nuestro propio modo. Traerlos de vuelta bajo nuestra interpretación ha sido muy divertido.” explica Ashley.

“Sí, el show está lleno de talento, están los actores de doblaje de la vieja escuela, los de la serie original, y luego está Ashley, Tony Hale, Timothy Simons, Omar, Natalie… ellos acaban de complementar este cast y sólo tienes que seguir el paso. Uno no quiere ser el que retrase todo.” agrega Tommy, quien también explicó que Rugrats es perfecto para niños, pero también trae mensajes y moralejas que resuenan en los adultos.

No importa la edad, Rugrats puede volver a ser tu programa favorito

Una de las cosas que ha sorprendido bastante a Omar Miller, quien también se integra como un nuevo talento en Rugrats al darle vida a Randy, el papá de Susie; es que en esta nueva temporada los papás tienen mayor participación.

“Rugrats estaba, bueno todavía pero antes más, muy centrada en los bebés principalmente, pero ahora tienes a los papás involucrados un poco más. Lo que me sorprendió es lo bien que conectaron la nostalgia. Los niños que crecieron viendo Rugrats y ahora son lo suficientemente grandes para tener hijos, si ven el remake van a poder compartir esta experiencia de su infancia con sus hijos, eso potencialmente podría ser una oportunidad para ser más cercanos. Imagino que si realmente eres un fan de Rugrats, es seguro que te emocionará compartir algo que tiene un gran significado para ti con tus hijos.” confiesa Omar, con lo que Timothy Simons, quien hace la voz de Drew, también está de acuerdo.

Los nuevos episodios ya están disponibles en Paramount+, y sin duda, esta nueva etapa será algo que despertará la nostalgia de los niños de los 90 y que no nos podemos perder.