Ya se estrenó ‘Dexter: New Blood’ y aquí es donde puedes ver los nuevos episodios

¡‘Dexter: New Blood’ ya se estrenó! Después de 8 años del último episodio de ‘Dexter’, el asesino serial más popular del siglo XXI que no sólo cometía sangrientos crímenes, sino que además era un forense especializado en el Departamento de Policía de Miami; el personaje regresa con nuevos episodios que prometen darle a sus fans un seguimiento digno de la serie original.

Fue en 2013 cuando, pese a la gran popularidad que tenía, el final de la serie levantó fuertes críticas en donde se expresaba una gran desilusión y se le tachaba como una de las conclusiones menos acertadas de los últimos tiempos.

Por suerte, y aprovechando el factor «nostalgia» que le ha funcionado tan bien a otras producciones, Paramount+ ha decidido traer a este icónico personaje de regreso con una mini serie de 10 episodios que promete marcar un cierre definitivo mucho más satisfactorio para los fans.

El regreso

Han pasado 10 años desde los sucesos que vimos en la octava temporada, ahora, en ‘Dexter: New Blood’ nuestro asesino en cuestión se muda a la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York, ocultando su identidad bajo el nombre de Jim Lindsay, un comerciante local.

Jim ha desarrollado una relación con Angela Bishop, la jefa de policía de la ciudad, y de momento ha logrado reprimir sus impulsos de matar. Hasta que una serie de incidentes alrededor de Iron Lake encienden las alertas en Dexter avisando que su lado más oscuro podría regresar.

‘Dexter:New Blood’ regresa con el protagonista original, Michel C Hall -ganador del Emmy-, al lado de Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah, Jack Alcott y Clancy Brown. Incluso el mismo C Hall es uno de los productores ejecutivos.

La serie se estrenó el 8 de noviembre en Paramount+ liberando el primer episodio, y cada lunes llegará a la plataforma uno nuevo hasta completar los 10 que la componen. Y llega justo en la temporada más fría del año, lo que nos pone todavía más en mood de verla ya que la trama se desarrolla en diciembre.

Dexter, ¿héroe o villano?

Dexter es uno de los personajes más complejos de los últimos tiempos, pues a pesar de ser un asesino serial, justifica cada muerte bajo una fachada de “justicia” que aplica por mano propia. Sin embargo, no se puede ser héroe y villano a la vez, y en esta serie, a pesar de todos sus intentos, Dexter entenderá que no puede ser ambos. Al menos no para los demás.

Una razón más para ver ‘Dexter:New Blood’

Si el simple hecho de tener nuevos episodios de este personaje no te da suficiente emoción, tal vez al saber que conoceremos a su hijo, interpretado por Jack Alcott, despierte en ti un grado de curiosidad. Pues al parecer no todo lo que creía Dexter era cierto. A su lado y con un equilibrio entre el pasado y el presente, descubriremos todos los secretos que se esconden detrás de estos personajes.