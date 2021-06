Eiza González confiesa que le gustaría cantar reguetón

La actriz mexicana Eiza González ha dejado en claro que llegó a Hollywood para quedarse. Su carrera no ha sido fácil, ni un salto que dio de la noche a la mañana. Llegar al punto en el que está le ha tomado un par de años y sacrificios, como dejar atrás a su familia y amigos en México para mudarse a Los Ángeles en búsqueda de su gran sueño.

Y vaya que ha empezado a cosechar los frutos de su esfuerzo. Tan sólo la semana pasada te contamos que Eiza se convirtió en la actriz más taquillera del momento en Hollywood de acuerdo con la lista especializada de The Numbers. Posicionándose sólo por detrás de 4 actores.

Ahora la podremos escuchar cantar

Ahora, con el lanzamiento de la nueva película de DreamWorks y Universal Pictures: ‘Spirit: El Indomable’, que llegará a las salas de cine en México el próximo 10 de junio, la mexicana dio algunas entrevistas, entre las cuales destacó la declaración que dio a People en Español, en donde confiesa que le gustaría cantar reguetón.

«Me encantaría ser reguetonera. Me encanta el reguetón, amo, amo el reguetón», expresó, y añadió que durante los últimos años su voz ha madurado y le gustaría volver a esta parte del canto, que al final del día fue en donde su carrera comenzó. Sin embargo, debido a su apretada agenda como actriz no ha podido explorar esta posibilidad, pero es un pendiente que no ha descartado.

Mientras llega la etapa de Eiza como reguetonera podemos escuchar cómo ha progresado en el canto en la nueva película de ‘Spirit: El Indomable’, en donde interpreta a la mamá de la protagonista y además canta en español.

La cinta ha conectado con ella de diversas maneras, pues creció viendo ‘Spirit’, ama los caballos y se identificó mucho con la trama, pues le hizo acordarse de su papá, quien falleció cuando ella tenía 12 años, por lo que la actriz dedica este éxito a él.

Además de ‘Spirit: El Indomable’ se ha revelado que la actriz de 31 años protagonizará un nuevo thriller llamado ‘Wolf Country’, dirigido por Jennifer Fox y escrito por Pete Begler, en donde Eiza interpreta a una diputada rechazada por su comunidad que recibe un botín de drogas que la lleva al rancho que pertenece al respetado sheriff de la ciudad, quien además es su padre.

¿Te imaginas a Eiza como reguetonera?