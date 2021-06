Eiza González es actualmente la actriz más taquillera de Hollywood

“Gracias, mi gente, sí se puede”, son las palabras con las que Eiza González agradece el apoyo de las personas que creyeron en ella desde el principio, luego de aparecer en la lista de las celebridades más taquilleras de Hollywood. Y anima a los mexicanos, y en general a la comunidad latina, a seguir luchando por sus sueños.

The Numbers, un sitio web especializado en la taquilla cinematográfica, publicó una lista de los actores y actrices más taquilleros de Hollywood en 2021. En la lista, encabezada por Samuel L. Jackson, se encuentra en quinto lugar la mexicana Eiza González, luego de Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith, lo que la convierte en la mujer más taquillera en lo que va del año.

Eiza se posiciona en la lista por encima de Margot Robbie y Brie Larson. Un gran triunfo para la actriz que vale doble al ser de la comunidad latina, pues como sabemos, usualmente tienen menos probabilidades de sobresalir en la industria en comparación con las actrices estadounidenses.

“Recuerdo cómo me sentí al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no podía ser una protagonista”, menciona en la publicación que compartió en Instagram.

Sin embargo, la actriz siguió adelante creyendo en sí misma cuando muchas personas no lo hacían. Ahora Eiza se encuentra en un lugar en el que, a pesar de sus intenciones, nunca se imaginó estar.

“Quizá esto no sea la gran cosa para muchos, pero para mí es un momento que nunca pensé que vería. Para mi gente, los mexicanos. Los latinos siempre creen. Porque otras personas se preocupan por nosotros, yo me preocupo por ustedes. Me siento muy orgullosa de esto”.

Con trabajo constante y metas claras, Eiza González ha roto fronteras poniendo el nombre de México en alto al participar en películas como ‘Godzilla vs Kong’, ‘Descuida, yo te cuido’, ‘Rápidos y Furiosos’ y está por estrenarse ‘Spirit: El indomable’, en donde además vuelve a la música interpretando el tema principal de la película. No cabe duda que la actriz está en su mejor momento, y su carrera sigue cosechando éxitos.