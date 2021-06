¡Integrantes del cast de ‘El diablo viste a la moda’ se reencuentra y hablan sobre la posibilidad de una segunda parte!

Para celebrar el 15 aniversario de ‘El diablo viste a la moda’, Entertainment Weekly logró reunir a Meryl Streep (Miranda Priestly), Anne Hathaway (Andy Sachs), Emily Blunt (Emily Charlton), Stanley Tucci (Nigel Kipling), Adrian Grenier (Nate Cooper), Gisele Bündchen (Serena), el director de la cinta, David Frankel, y la diseñadora de vestuario Patricia Field, a través de Zoom.

Los invitados platicaron sobre su experiencia al hacer esta película que ya se ha convertido en todo un clásico -y una de nuestras favoritas-, nos dieron algunos datos relevantes que no sabíamos del detrás de cámaras, e incluso hablaron sobre la posibilidad de hacer una segunda parte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Anne Hathaway (@annehathaway)

“El estudio no nos pidió una secuela, tuvimos una junta en donde nos preguntamos: ‘¿Qué podríamos hacer si hubiera una secuela?’ . Y sentimos que no deberíamos hacerla, la historia ya está contada, no hay nada más que agregar, sólo seguir a los personajes no sería lo mismo”, explicó el director.

Así que a pesar de los rumores, ni él ni el cast están planeando una secuela. Aunque dejaron la puerta abierta con un “nunca digas nunca” por si es que se logra armar una historia que valga la pena contar, porque nunca se sabe qué pueda pasar.

Anne Hathaway no era la favorita para ser Andy

En la reunión también se reveló que Meryl Streep fue la responsable de muchas decisiones que se tomaron para la película, como el hecho de que Miranda usara el cabello blanco. Pero sin lugar a dudas la decisión más importante en la que influyó fue en la de contratar a Anne Hathaway para el papel de Andy.

Anne no era una de las favoritas para el papel, por encima de su nombre se encontraban actrices como Scarlett Johansson, Natalie Portman, Kate Hudson, Kirsten Dunst y Rachel McAdams, siendo esta última la favorita para protagonizar la cinta.

Sin embargo, después de ver ‘Secreto en la montaña’, cinta en donde Anne tiene un papel secundario pero determinante, Meryl Streep decidió reunirse con ella, y la química fue inmediata. Streep convenció a la producción de darle el papel, y el resto es historia.

Aunque seguramente el talento de Anne la habría hecho brillar tarde o temprano, ‘El diablo viste a la moda’ fue una de las cintas que más ha impulsado su carrera.

El papel de Andy era un sueño para Anne Hathaway, quien se esforzó al máximo todos los días para dar su mejor interpretación. En la reunión, Emily Blunt y Meryl Streep recordaron cómo ellas se vestían súper fashion, pero usaban botas cómodas o pantuflas cuando sus tomas eran de la cintura para arriba; sin embargo, Anne siempre traía tacones para dominarlos y reflejar eso en cada toma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Filmfare Middle East (@filmfareme)

El trabajo de Meryl Streep en ‘El diablo viste a la moda’

Respecto a su personaje, Meryl Streep comentó que a ella le interesaba mucho mostrar lo que hay detrás de alguien con tanto poder en la industria. “No estaba interesada en hacer una biopic de Anna, sino en su posición y su compañía. Quería mostrar las cargas que ella tenía que llevar, además de tener que lucir increíble todos los días”.

Pese a ser “una de las actrices más sociables y divertidas” como la describe Blunt, para afianzar más su papel de jefa, Meryl Streep se comportaba fría con los demás en el set.

“No era que uno no se le pudiera acercar, podías ir con ella y contarle cosas, y ella escuchaba, pero nada más. No creo que haya sido lo más divertido para ella comportarse de ese modo”, recordó Blunt.

Después de 15 años pudimos ver que todos los miembros del cast siguen manteniendo una linda amistad, y aunque en su momento no fue fácil, lograron crear una de las cintas más icónicas para los amantes de la moda.

Por cierto, si te lo preguntabas, Adrian Grenier es consciente de que él era el villano en ‘El diablo viste a la moda’, pero no lo supo hasta que los usuarios en internet lo señalaron. «Debo admitir que no vi algunas de las sutilezas y los matices de este personaje y lo que representaba en la película hasta que la sabiduría de las masas se puso en línea y comenzó a presionar contra el personaje. No se me había ocurrido hasta que empecé a pensar realmente en ello, y tal vez fue porque yo era tan inmaduro como Nate en ese momento”.