El cast de ‘Todo va a estar bien’ nos cuenta cómo fue trabajar con Diego Luna

Este viernes se estrenó en Netflix ‘Todo va a estar bien’, la serie de drama y comedia con la que Diego Luna debuta como director de series para Netflix, y lo hace contando una historia que toca temas actuales y con la que muchos podrán identificarse gracias a su realismo.

“Esta experiencia fue difícil, más allá de la complejidad implícita de contar una historia así —pensarla y escribirla fue un laboratorio y/o terapia que nos confrontó con nuestro prejuicios y nuestra propia historia—, tuvimos que salir a filmar en tiempos de Covid, pero eso nos obligó a ser creativos de formas inesperadas, a construir este sueño con herramientas nuevas, con estrategias no probadas y recursos extra limitados.” confiesa el actor y director Diego Luna en una carta especial con la que presentó la serie.













“El resultado fue mejor de lo que podíamos imaginar, y es que en momentos de crisis es la creatividad la que nos puede salvar. Yo agradezco haber trabajado con un equipo dispuesto a todo por contar esta historia. No la que podíamos contar si no la que deseábamos contar. Hoy presentamos una serie de la que todas y todos en este equipo podemos sentirnos orgullosas y orgullosos, una historia que no dé pena decir: sí, la hicimos nosotres.”

¿De qué va ‘Todo va a estar bien’?

La serie de 8 capítulos, de alrededor de media hora de duración cada uno, muestra la vida de una pareja, Julia y Ruy, que ha decidido terminar su relación pero siguen viviendo juntos por su hija. Sin embargo, las cosas se complican cuando Ruy se da cuenta de que Julia está saliendo con alguien más y no lo toma nada bien. Julia le pide el divorcio y se enredan en una serie de conflictos emocionales, burocráticos y esta vez su hija también está en riesgo.

‘Todo va a estar bien’ también toca temas como la inclusión, el machismo, el acoso, el matrimonio y las relaciones de pareja en distintos niveles.

Platicamos con el cast conformado por Lucia Uribe, Flavio Medina, Mercedes Hernández y Pierre Louis, quienes nos contaron sobre su experiencia contando esta historia y trabajando con Diego Luna.