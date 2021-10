‘El último duelo’, una cinta sobre venganza, abuso y la valentía de una mujer dispuesta a hablar

Con un cast de lujo compuesto por Jodie Comer, Matt Damon, Adam Driver y Ben Affleck, ‘El último duelo’ es la nueva cinta medieval de Ridley Scott que toca temas tan vigentes como importantes hoy en día.

La cinta se basa en el libro del mismo nombre escrito por Eric Jager, publicado en 2004, el cual narra una historia real que ocurrió en la Francia del siglo XIV y que se pudo recopilar gracias a 10 años de análisis de fuentes históricas que describen minuciosamente diversos acontecimientos de la Edad Media.

¿De qué va ‘El último duelo’?

La película relata el duelo entre Jean de Carrouges (Matt Damon) y Jacques Le Gris (Adam Driver), dos amigos que por orgullo se convierten en rivales y luego deben enfrentarse en un duelo a muerte después de que Marguerite de Carrouges (Jodie Comer), la esposa de Jean, denuncie públicamente que Le Gris la ha violado.

En la vida real este juicio por duelo es el último del que se tiene un registro oficial. De acuerdo con las costumbres, en el duelo a muerte ganaba quien decía la verdad, pues la voluntad divina se ponía de su lado para demostrar su honestidad.



La cinta se divide en tres capítulos, cada uno narra el mismo suceso pero desde la visión de un personaje distinto. En todas las versiones se deja claro el poco valor que tienen las mujeres ante la ley, el abuso de poder por parte de los hombres, y el cinismo con el que un crimen intenta ser minimizado.

Un duelo entre dos hombres, la valentía de una mujer

La narrativa de ‘El último duelo’ está perfectamente pensada para armar y desarmar paso a paso las creencias estereotipadas y machistas que aún hoy en día siguen existiendo, tanto en hombres como mujeres. Revelando en cada uno de sus tres capítulos información nueva con la que irá cambiando el juicio que tiene el espectador respecto a los personajes.

En el último capítulo sabremos cómo ocurrieron los sucesos realmente, y el verdadero riesgo que ha tomado Marguerite al decidir no quedarse callada y denunciar el abuso que ha sufrido, a pesar de ser señalada de mentirosa y dejar su vida en manos de un duelo que no depende de ella.

“Conocí la historia de Marguerite en una crónica medieval de Jean Froissart, que dedicó seis o siete páginas a este episodio. Me maravilló el relato y de hecho pensé que sería una gran película”, comenta el escritor del libro Eric Jager. La titánica investigación de Jager incluyó la búsqueda, traducción e interpretación de documentos tan diversos como crónicas, registros legales, títulos de propiedad, recibos del ejército, planos de arquitectura y mapas históricos. El escritor afirma: “Creo que si no hubiera estado convencido de que Marguerite de Carrouges decía la verdad, no hubiera escrito el libro”.

Una cinta feminista

‘El último duelo’ pasó por el Festival de Cine de Venecia, en donde Ben Affleck confesó en rueda de prensa que lo que más le había cautivado de la película había sido el personaje de Marguerite.

«Me considero feminista, y esta película me entusiasmó principalmente por el personaje de Marguerite. Su extraordinaria fuerza y valentía me parecieron muy evidentes cuando leí el libro. Y además era una historia real que la gente no conocía”.

Este proyecto marca el regreso de Matt Damon y Ben Affleck como compañeros de cast, pero al mismo tiempo como productores y co-guionistas de esta película. “Es una historia sobre perspectiva, así que Ben y yo escribimos las perspectivas masculinas, y Nicole Holofcener (coguionista) escribió la perspectiva femenina», confesó Matt Damon en conferencia de prensa.

¿Vale la pena verla?

Definitivamente es una cinta que vale la pena ir a verla al cine, pues además de contar con el exquisito toque del director Ridley Scott, con escenas épicas de batallas medievales, una recreación alucinante de la época y excelentes actuaciones, vale la pena que se conozca esta historia de la mujer que se atrevió a hablar cuando todas las demás eran calladas. Además, con suerte esta película puede ayudarnos a reflexionar sobre los comportamientos de masculinidad tóxica, abuso e injusticia que hoy en día existen en contra de las mujeres.

La cualidad de ver la misma historia desde tres perspectivas diferentes nos ayuda a ser más considerados al momento de querer juzgar a uno u otro personaje.

‘El último duelo’ llegará a las salas de cine en México el próximo 14 de octubre, sin duda la opción perfecta para ver este tercer fin de semana del mes.