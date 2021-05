Emma Stone nos platica lo mucho que se divirtió interpretando a Cruella

Cada vez está más cerca el estreno de ‘Cruella’, el nuevo live action de Disney inspirado en una de sus villanas más icónicas. Ya vimos la cinta, y aunque aún no te podemos contar mucho al respecto, te podemos decir que ¡vale 100% la pena! Incluso nos atrevemos a adelantar que se convertirá en uno de los mejores live actions de Disney.

Ayer se llevó a cabo la alfombra roja de la premiere de la cinta, en la cual apareció Emma Stone, siendo ésta la primera vez que se deja ver en público después de convertirse en mamá. La actriz lució un elegante traje negro de Louis Vuitton, un diseño sencillo y clásico que demuestra que muchas veces menos es más. Gracias a los detalles dorados tanto en la chaqueta como en el pantalón, Emma logró un equilibrio con mucho estilo, destacando como pieza statement la cartera roja y por supuesto los icónicos labios rojos de Cruella.

La cinta se proyectará en las salas de México el próximo viernes 28 de mayo, con un estreno en simultáneo en Disney+ a través de Premier Access. Hace unos días tuvimos la oportunidad de ser parte de una charla del cast con los medios, y Emma Stone nos confesó lo que para ella significa ‘Cruella’.

“Craig y Tony escribieron e hicieron lo que en verdad querían hacer, y no lo sé, creo que definitivamente es una cinta oscura para ser una película de Disney. Quizá no tan intensa para ser una película clasificada, pero es más oscura de lo que había visto en Disney en mucho tiempo”.

Como lo hemos visto en el tráiler, en la película se muestra cómo Estella, una joven amante del diseño de modas, atraviesa por una serie de circunstancias y encuentros que la hacen sacar su lado más itinerante que la lleva a ser la inigualable ‘Cruella’.

“Hay algo en ‘Cruella’ que es bastante tentador, porque simplemente es ella misma. Ella acepta totalmente su autonomía, así que estoy de algún modo interesada en ese mundo de ‘Cruella’. Pero también, ya sabes, ella hace cosas y cruza líneas que no creo que yo cruzaría”, explicó Stone respecto a su personaje.

Y agregó que fue muy divertido interpretarla, pues para la actriz fue como una especie de juego en el que tenía que contener toda esa energía de ‘Cruella’ para irla “soltando por cucharaditas en lugar de sacarla a cubetadas”.

Desde que se anunció el proyecto y la línea temática que abordaría surgieron debates respecto a sí era aceptable o no mostrar la razón por la que un villano se convierte en villano, y qué tanto se trata de justificar su comportamiento. El mismo debate que ya ha surgido con otras cintas. Relacionándose un poco con este tema, Emma nos explicó su punto de vista respecto a los villanos y cómo es que logra interpretarlos.

“No creo que en algún momento sea capaz de interpretar a un personaje al que realmente considere que sólo es malo y es un villano. Quiero decir, la única manera en la que puedes realmente interpretar a alguien… ¿crees que alguien malvado camina por el mundo pensando en que es malo?, no lo creo. Creo que ellos creen que están haciendo lo correcto”.



Asimismo, Emma nos confesó que hubo un momento en el que la película estuvo a punto de no hacerse, pero gracias a la llegada de Craig y Tony (director y guionista, respectivamente), el proyecto tomó mucho más sentido.

“Fue hace seis años, mucho antes de que empezáramos a grabar la película. Cuando sólo había como una idea. Fue un proceso de casi cuatro años, distintos escritores y diferentes aspectos que pusimos sobre la mesa; en algún punto se sentía como si no tuviéramos que hacer la película de ‘Cruella’, porque aunque es un personaje divertido e interesante, ¿qué mundo queríamos explorar de ella para hacer una buena película y que tuviera sentido? Pero creo que una vez que Craig y Tony se subieron al barco en verdad el proyecto comenzó a despegar y volverse muy interesante, y fue como ‘OMG, estamos haciendo Cruella!’ Fue increíble”.

La actriz de 32 años, quien se acaba de convertir en mamá, contó también sobre su experiencia filmando la película y los retos que implicó para ella.

“Siempre hay una curva de aprendizaje. Creo que cada vez que el personaje tiene una escena emocional importante, de esas escenas increíbles que son conmovedoras y mueven la historia hacia adelante, siempre hay un poco de presión. Porque sólo tienes ese único día y ese único momento para hacerlo, lo que es diferente entre el teatro y el cine. No importa si estás cansada o no te sientes bien ese día, si estás haciendo esa escena es lo que va a ser por siempre. Así que creo que siempre hay una noche en vela antes de grabar ese momento que sabes que es tan importante. Creo que eso es lo más retador para mí, pero también es el motivo por el que amo hacer esto”.

Y hablando sobre su motivo para ser actriz, Emma también confesó que es una persona bastante ansiosa, por lo que para ella la exigencia que implica actuar, de estar siempre en el momento presente, es de mucha ayuda.

“Entre más presente estés en el momento de grabar, más se van los nervios. Es por eso que quise ser actriz en general, porque soy naturalmente una persona muy ansiosa”.

Every story has a beginning. I’m just getting started, darling. #Cruella pic.twitter.com/Fz7Bnp9ACC

— Cruella (@cruella) May 4, 2021