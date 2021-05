Emma Watson decide poner un alto a los rumores sobre su vida personal y profesional

Debido a su ausencia del ojo público, últimamente han surgido varios rumores alrededor de la actriz británica. Algunos relacionados con su carrera y otros con su vida sentimental. Hasta hace poco la actriz no se había pronunciado al respecto, pero parece ser que los comentarios ya son tantos que Emma Watson ya no puede simplemente ignorar el asunto.

Uno de los rumores más sonados fue a principios de este 2021, sobre la posible salida de Emma del mundo de la actuación. Este rumor surgió a partir de una supuesta declaración de una fuente cercana para Daily Mail, y rápidamente comenzó a replicarse en distintos medios.

Su agente, Jason Weinberg, de Untitled Entertainment, salió a desmentir los rumores a través de un comunicado diciendo que aunque las redes sociales de la actriz se encontraban inactivas, su carrera no lo estaba.

Aun así muchas personas y medios siguieron asegurando el retiro de la actriz, el cual se reforzó con un nuevo rumor respecto al supuesto compromiso de la actriz con su actual novio, Leo Robinton, de 31 años, con quien lleva más de un año de relación y con quien aún no se sabe de manera oficial si está comprometida o no.

La actriz decidió tomar su cuenta de Twitter para acallar los rumores y dirigirse directamente a sus fans.

Dear Fans,

Rumours about whether I’m engaged or not, or whether my career is “dormant or not” are ways to create clicks each time they are revealed to be true or untrue. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Queridos fans: Los rumores respecto a si estoy comprometida o no, o si mi carrera sigue latente o no, son formas de generar clics cada vez que se revela si son supuestamente verdaderos o falsos.

Y puntualizó:

If I have news – I promise I’ll share it with you. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Si tengo noticias, les prometo que lo compartiré con ustedes.

Además, aunque no era necesario que lo hiciera, la actriz decidió explicar a sus seguidores el porqué no han escuchado mucho sobre ella.

In the mean time please assume no news from me just means I’m quietly spending the pandemic the way most people are – failing to make sourdough bread (!), caring for my loved ones and doing my best not to spread a virus that is still affecting so many people. — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Mientras tanto, por favor asuman que no tener noticias sobre mi sólo significa que estoy tranquilamente pasando la pandemia de la manera en la que mucha gente lo está haciendo, -fracasando en hacer pan sourdough (!), cuidando a mis seres queridos y haciendo mi mejor esfuerzo para no propagar el virus que todavía está afectando a mucha gente.

Y cerró su comunicado con un hermosos y educado mensaje para sus fans.

I am sending so much love to you, hoping you’re ok and as well and happy as you can be in these strange times. And again, thank you to everyone working so hard to keep us safe and well.

E

Xx — Emma Watson (@EmmaWatson) May 17, 2021

Les mando mucho amor, espero que estén tan bien y felices como puedan estar en estos momentos tan extraños. Y de nuevo muchas gracias a todos los que están trabajando arduamente para mantenernos a salvo y bien.

No cabe duda que Emma siempre ha tenido la elegancia para manejar de la mejor manera su carrera y los rumores que surgen en torno a su vida privada.

Aunque la extrañamos en la pantalla grande, seguro pronto podremos verla en un nuevo proyecto y ella será la primera en contarnos todo al respecto.