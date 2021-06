5 cosas que tienes que saber antes de ir a ver ‘En el barrio’

Este fin de semana hay una cinta imperdible para todos los amantes del género musical y una muy buena opción para los cinéfilos en general. Se trata de ‘En el barrio’, la adaptación de la obra musical de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, dirigida por Jon M. Chu.

‘En el barrio’ cuenta la historia de una comunidad latina que vive en Washington Heights, en Nueva York. La cinta presenta una gran variedad de personajes muy diferentes entre sí, pero con algo que los une: los sueños por salir adelante y el profundo amor por sus raíces.

En medio de música latina, letras conmovedoras, coreografías alucinantes y momentos inspiradores, ‘En el barrio’ llega con fuerza para cautivar a los mexicanos. Por eso aquí te dejamos 5 datos que debes saber sobre esta película.

1.-Una puerta para la representación latina

‘En el barrio’ es un musical escrito por Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes que se estrenó por primera vez en Broadway en 2008. En conferencia de prensa, Lin-Manuel, de origen puertorriqueño, explicó que en ese entonces su principal inspiración para escribir la obra era que no había otra pieza en Broadway que representara a la comunidad latina lejos de los falsos y negativos estereotipos que se han tenido desde hace mucho años.

2.-De ‘Hamilton’ a ‘En el barrio’

El principal protagonista de la cinta es nada menos que Anthony Ramos, quien esta vez interpreta a Usnavi, el simpático y alegre dueño de una bodega que se encuentra en el centro de toda la acción y que sueña con regresar a su país con sus ahorros para tener una vida mejor.

“Verlo en el papel de Usnavi fue una revelación para mí. Él tiene ese gran corazón, tiene todo el talento que se necesita. Es un increíble actor y es una estrella de cine. Para mí fue un orgullo verlo en ese personaje”, expresó Lin-Manuel Miranda, quien además le dio vida a Usnavi en la puesta en escena en Broadway.

3.-Un cast lleno de talento

Además de Anthony Ramos, la cinta cuenta con una larga lista de personalidades talentosas tanto en la actuación como en el canto y el baile. Entre ellos se encuentran Corey Hawkins («Kong: Skull Island»), la cantante y compositora Leslie Grace, Olga Merediz (la obra de Broadway “En El Barrio”), Daphne Rubin-Vega (la obra de Broadway «Rent»), Gregory Diaz IV («Matilda the Musical» de Broadway), Stephanie Beatriz («Brooklyn Nine-Nine»), Dascha Polanco («Orange Is the New Black»), Jimmy Smits («Star Wars») y la mexicana Melissa Barrera, quien con esta película asienta su primer paso firme en Hollywood.

4.-Una historia vigente y necesaria

Lin-Manuel Miranda asegura que la película era necesaria antes y es necesaria ahora, sobre todo después de haber atravesado recientemente por una administración gubernamental que oprimía y arremetía directamente contra los latinos. Para el compositor y actor es muy gratificante hacer esta película, demostrando lo contrario a lo que aquel discurso de Trump hacía referencia cuando se quejaba de los latinos al afirmar que México enviaba a puros delincuentes.

“‘En el barrio’ no es un ataque político, sino un recordatorio de humanidad, y de cierta manera de vernos a nosotros mismos y a nuestras familias en esa historia, ver lo universal, la tradición, la cultura y cómo definimos nuestro hogar”.

5.-Rompiendo estereotipos

La cinta presenta a personajes muy diferentes entre sí que exponen la amplia variedad y riqueza de la cultura latina, rompiendo con los estereotipos más utilizados tanto en el cine como en teatro hollywoodense.

“El problema con los estereotipos es que se vuelven verdad para la gente que no conoce la realidad. Me acuerdo cuando las revistas salieron hablando sobre la obra en 2008… las revistas decían ’ok, no hay drogas ni crimen’. Están tan acostumbrados a ver crimen y drogas en el centro de nuestra narrativa, que piensan que eso es la realidad del día a día. Pero aquí hay dos escritores latinos, neoyorquinos, escribiendo sobre nuestra comunidad con amor, y no están acostumbrados a eso. Te aseguro que incluso ahora saldrán críticas diciendo ‘bueno, es una realidad un poco retocada’, porque no podemos creer que no hay drogas ni crimen en esto, porque los estereotipos se convierten en realidad si los representas tan seguido».

Sin duda una cinta que da voz y ánimo a los más de 31 millones de latinos que actualmente se encuentran en Estados Unidos y que muchas veces no se sienten representados en el cine ni en el teatro, y que aun después de vivir toda su vida en ese país, siguen siendo discriminados.

“Mi sueño con esta película es que en unos años haya tantas películas latinas que no tengan que ver con crimen y drogas. Amaría que esa fuera la narrativa cuando miremos atrás”, finalizó el compositor.

Ya vimos la película y sin duda es una adaptación que tienes que ver si te gustan el teatro y los musicales.