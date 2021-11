‘Encanto’, la cinta que refuerza el poder de la familia y de ser «especiales»

¿Alguna vez has sentido que todos parecen tener un don especial para hacer algo y tú simplemente no sabes en qué eres bueno? Todos en algún momento, tarde o temprano, podemos llegar a sentirnos así. Como dicen: ‘el césped es más verde en el patio del vecino’.

Para todos aquellos que ya se han sentido así alguna vez, faltos de una habilidad especial, rezagados por no cumplir expectativas o fuera de lugar, ‘Encanto’, que llega a las salas de cine el jueves 25 de noviembre, será como una carta de amor que nos recuerda que son nuestras diferencias las que nos hacen únicos y especiales.

Y aunque éste es el mensaje principal que lleva el personaje de Mirabel con una gran carga dramática, nos atrevemos a decir que no es el principal. La nueva cinta de Disney, con música de Lin-Manuel Miranda, rompe la convención a la que estamos acostumbrados y nos regala un personaje principal compuesto: la familia Madrigal.

Todos, hasta la casita, forman en conjunto al protagonista de esta bella historia que, a través de sus colores, escenarios y detalles busca reflejar la cultura de Colombia. Con personajes únicos y bien perfilados, la cinta muestra la mecánica familiar y cómo los problemas de cada uno o las cosas no dichas pueden ir fracturando a la familia poco a poco hasta derrumbarla.

¿De qué va ‘Encanto’?

Dirigida por Byron Howard (Zootopia y Enredados), ‘Encanto’ empieza contando la historia de cómo surgieron los dones y el hogar de la familia Madrigal mientras los abuelos escapaban para darles a sus hijos un mejor futuro en medio del caos. Un milagro sucedió cuando estaban a punto de ser atrapados. Ahora, los miembros de cada generación al cumplir los 5 años de edad se acercan a una nueva puerta que aparece en la casa para recibir su don y tener su propio espacio encantador que les revelará su rol en la familia. Todos han recibido un don, excepto Mirabel.

Con Luisa, una hermana con fuerza extraordinaria; Isabela, la niña prodigio de la familia con la habilidad de hacer que las plantas crezcan, y una mamá capaz de curar cualquier problema de salud con la comida que prepara, Mirabel intenta encajar y ayudar aunque no tenga un don, lo cual resulta aún más difícil considerando que toda la familia, excepto su papá y su tío, tienen habilidades especiales. Su madre se preocupa por ella porque no quiere que termine como el tío Bruno, de quien ya no se habla en la casa.

Mirabel descubre el verdadero problema

Tratando de ser suficiente a los ojos de su abuela, Mirabel descubre que algo raro le pasa a la casa, por lo que decide hacer todo lo posible para salvarla. En el camino se da cuenta que la vida perfecta de sus hermanas en realidad no es lo que ella cree, pues también tienen sus propios problemas.

“Mirabel es ese tipo de personas que quiere caer bien a todos, que siente la necesidad de compensar el hecho de no haber recibido un don. Siempre intentó convencerse de que no le molestaba la dinámica de su familia, pero en su interior sí le molesta. Realmente quiere un cambio. Su proceso es reconocer su valor intrínseco y encontrar su lugar en esta familia”, explicó la codirectora Charise Castro Smith en un comunicado.

Mirabel entenderá que si quiere salvar su hogar necesitará la ayuda de toda la familia. ‘Encanto’ nos demuestra que a pesar de que todas las familias tienen sus diferencias, también tienen el poder de salvar su hogar cuando se mantienen unidos.

Lo bueno de ‘Encanto’

La música es verdaderamente digna de mencionar cuando se habla de las cualidades de ‘Encanto’. La banda sonora está a cargo de Germaine Franco, y las ocho canciones originales vienen de la mente maestra de Lin-Manuel Miranda. La cinta es un musical y ha acertado perfectamente con cada nota.

La animación y el diseño de personajes, muy parecidos a Coco, también destacan y te enganchan a la pantalla. Grandes ojos marrones, vestuarios coloridos y piel morena serán detalles que no pasarán desapercibidos y se manejan con una hermosa estética.

El mensaje de ‘Encanto’ es complejo y profundo, por lo que puede que no sea tan fácil de entender para los niños pequeños, así que para ellos pasará como una película entretenida que quizá en los discursos más emotivos pueda llegar a perder su completa atención.

Lo malo de ‘Encanto’

Si nos fijamos en Mirabel como en nuestra protagonista, hay muy poca evolución en su manera de pensar y actuar a lo largo de la película. Pero si entendemos que Mirabel es sólo la punta de lanza de nuestro verdadero protagonista, que es la familia Madrigal, descubriremos que sí hay una evolución y un arco dramático que lleva a la familia aparentemente perfecta pero cansada de fingir, a una familia realmente feliz.

Otro aspecto que podríamos decir que no nos convenció del todo es la falta de más expresiones y modismos colombianos al hablar, siendo una historia que particularmente se inspira en este país. Aunque esto podría entrar en debate tomando en cuenta las cuestiones prácticas del doblaje.

Para el fin de semana

Así que ya sabes, no puedes dejar esta peli fuera de tu lista de planes para el fin de semana. Podrás identificarte con más de un personaje y reflexionar sobre la importancia de hablar, celebrar las diferencias y mantenerse unidos como familia.



Por cierto, en la proyección de ‘Encanto’ se transmite un cortometraje previo titulado ‘Lejos del árbol’, el cual vale tanto la pena que pagaríamos la entrada al cine sólo por verlo otra vez. Así que no olvides llegar temprano, porque esta pequeña historia puede llegar a conmoverte hasta las lágrimas.