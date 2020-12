Entérate de los live actions confirmados en el Disney Investor

Este jueves 10 de diciembre The Walt Disney Company nos sorprendió con la serie de noticias que confirmó en el Disney Investor Day, evento donde detalló sobre las producciones que la compañía del famoso ratón está preparando y donde la mayoría llegarán directamente a la plataforma de Disney+.

Entre las novedades sobre las series, programas de televisión, cintas animadas y otros nuevos proyectos que Disney planea materializar con varias de sus franquicias –como Marvel y Star Wars–, una noticia que llamó bastante la atención fue el anuncio de los 15 live actions que la empresa de Mickey Mouse planea realizar en los próximos años.

Les dejamos las películas e historias que han sido anunciadas por Disney para realizarse en el formato de live action (y lo que se sabe sobre ellas hasta el momento).

Esta nueva versión de la conocida marioneta de madera será una producción exclusiva de Disney+ que será dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por el querido Tom Hanks.

La cinta será dirigida por David Lowry, y por ahora sólo se sabe que Jude Law interpretará al Capitán Garfio y que Yara Shahidi le dará vida a Campanita.

Una serie que, tomando como referencia la película de 2017 (sí, la que protagonizó Emma Watson), se centrará en la historia de LaFou y Gastón.

Esta cinta será un híbrido entre live-action y animación, pues las famosas ardillas convivirán en el mundo real con John Mulaney y Andy Samberg, quienes tendrán los papeles principales en esta producción comandada por Akiva Schaffer y que llegará a la plataforma de streaming de Disney.

Come one, come all to #DisneyInvestorDay! Expect major announcements from the worlds of @DisneyAnimation, @Pixar, @MarvelStudios, @StarWars, @NatGeo, @DisneyPlus, and more. Follow this thread for live updates starting at 4:30 p.m. ET / 1:30 p.m. PT today! pic.twitter.com/Duh0KHcojG

— Disney (@Disney) December 10, 2020