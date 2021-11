Es oficial, se confirma la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar’

Este lunes 8 de noviembre se llevó a cabo una proyección especial de ‘El Juego del Calamar’ en NeueHouse Hollywood en Los Ángeles, California, para celebrar el gran éxito que ha tenido la serie en Netflix a nivel mundial.

Hasta ahora el thriller surcoreano de 9 episodios se ha convertido en la serie más vista en la historia de la plataforma, además de atraer a más de 4.4 millones de nuevos suscriptores desde su estreno. Sin duda se ha convertido en todo un fenómeno que no sólo ha conquistado el gusto de los usuarios de la plataforma de streaming, sino que se ha posicionado en la lista de tendencias en todo tipo de redes sociales.

En dicho evento se contó con una alfombra roja a la que asistieron tanto el creador de ‘El Juego del Calamar’, Hwang Dong-hyuk, como la modelo y actriz Jung Ho-yeon, Park Hae-soo y Lee Jung-jae, el protagonista de la serie.

Fue en una entrevista en la red carpet en donde el cineasta Hwang Dong-hyuk confirmó que habría una segunda temporada y que de hecho ya estaba en su cabeza y empezaría a trabajar en ella.

“Ha habido tanta presión, tanta demanda y tanto amor por una segunda temporada, que ¡casi siento que no nos dejan otra opción! Pero diré que de todos modos íbamos a hacer una segunda temporada”.

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, the director, creator, writer of #SquidGame says the show will be back with more Gi-hun adventures. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy

— AP Entertainment (@APEntertainment) November 9, 2021