Ésta es la historia real de «100 Días para Enamorarnos» y la clave de su éxito

Fue en abril de este año que la telenovela «100 Días para Enamorarnos» llegó a Telemundo, pero fue hasta que se estrenó en Netflix que causó una gran sensación y ha logrado mantenerse mucho tiempo en el top 10 de dicha plataforma.

Recientemente el director Miguel Varoni reveló que la trama es una historia de la vida real y está basada en un acontecimiento que le ocurrió al hijo de un famoso cantante argentino, quien se enfrentaba a un difícil momento dentro de su matrimonio, y fue por esta experiencia que creó primero la telenovela argentina, a la cual casi no se le hicieron cambios.

“Sebastián Ortega, que es el creador de la serie, estaba hace años separándose de su esposa después de un matrimonio muy largo, con hijos. Estaba en este problema tan serio que él decía: ‘Dios mío, por qué no tengo la posibilidad de que me den unos días para saber si me debo separar o no me debo separar. La posibilidad de probar, de darnos un tiempo, de unos días para separarnos. Y para volver a enamorarnos o no’”, comentó Varoni.

Además confesó cuál es la clave de tanto éxito: “Genera polémica, y lo importante es que hablen bien, que hablen mal, pero que hablen”.