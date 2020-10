Festeja Leyenda Inmortal lanzamiento del video “México es poca madre”

Fueron tantas las personas que le dijeron “no lo hagas”, que José Gerardo puso aún más empeño en hacerlo, en cantar que “México es poca madre”.

“Los mexicanos hemos demostrado fuerza y energía suficientes para salir adelante. Esta canción es para recordar que no importa el tamaño del problema al que nos enfrentemos, no importan pandemias, no importa la cuarentena; a pesar de cualquier cosa, tenemos la fortaleza para sobreponernos, y siempre hay tiempo para la fiesta mexicana”.

La canción se estrenó el 15 de septiembre con un video que empieza igual que iniciaban las películas de Pedro Infante y Jorge Negrete: con una fanfarria y los créditos de los protagonistas, que en este caso son los integrantes del trío: “El creador de ilusiones presenta a sus artistas exclusivos Axel Sánchez, José Gerardo, Marco Salazar”.

Luego, mientras el mariachi grita “fiesta, fiesta, fiesta”, aparece el título de la canción, motivo por el cual José Gerardo recibió tantas negativas.

Fiel al ideal aquel de que “el mexicano nunca se raja”, José Gerardo continuó con el proyecto, convencido de que es un paso importante para Leyenda Inmortal, trío que fundó a principios de este 2020 en colaboración con Axel Sánchez y Marco Salazar. De hecho, el origen del grupo se puede contar efectivamente como una historia de valentía. La unión de estas tres voces surge con el propósito de recuperar valores de la época dorada de la balada pop en español, de cuando Emmanuel, Mijares y Luis Miguel dominaban la música.

“Hace tiempo que la industria perdió el interés en hacer ese tipo de canciones de calidad, ya no se quiere invertir para hacer baladas de ese nivel. La gente dejó de escucharlas, y ahora lo que domina son canciones con un nivel de producción mal hecho”, lamenta Axel Sánchez.

Leyenda Inmortal se presenta por eso como un proyecto con toques de balada, pop y electrónico que reinterpretan canciones de aquella época (los 80 y 90), pero también producen temas inéditos y “que se sienten como si siempre hubieran formado parte de nuestras vidas”.

“Se vinieron encima un montón de especulaciones”, recuerda José Gerardo, quien otra vez recibió negativas y consejos de que no era un buen momento para estrenar el disco. “Pero yo decidí que con todo y cuarentena valía la pena publicarlo. Y la verdad es que nos ha ido muy bien. Por supuesto que no hay ventas físicas por el cierre de los comercios, pero lo que hemos logrado en plataformas nos encanta”.

El primer sencillo se llama “Explota junto a mí”, y también han lanzado covers de temas como “Tengo todo excepto a ti” y “El poder de tu amor”, en los que se refleja el mayor principio de Leyenda Inmortal: “Queremos recuperar la música que se perdió, aquellas producciones que ahora no se hacen porque la industria se ha dedicado a producir música desechable”.

Por eso es que a José Gerardo le gusta describir a Leyenda Inmortal como un proyecto que va a contracorriente. Lo fue desde su comienzo y lo refrenda con la publicación de “México es poca madre”, que es además su primera incursión en el género ranchero.

“No buscamos provocar polémica. La frase tiene un sentido positivo. Los mexicanos sabemos que nos referimos así a las cosas que nos gustan, a algo extraordinario o increíblemente bueno. Lo decimos de una forma positiva y así lo plasmamos en el video, el cual por cierto nos han dicho que quedó poca madre”, concluyó Marco Salazar.