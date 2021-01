10 cosas que tienes que saber sobre WandaVision

Aunque las condiciones de pandemia por las que atraviesa el mundo hicieron que las filmaciones y los lanzamientos se retrasaran, a partir de este año Marvel nos estará sorprendiendo con una larga lista de estrenos en Disney+, los cuales ya son esperados por los fans y seguramente conseguirán atraer a nuevos seguidores para marcar una nueva etapa en la franquicia de superhéroes.

WandaVision, además de ser la serie con la que Marvel hace su debut en la televisión con contenido que repercute y va ligado a sus películas, llega con varios #FilmFacts interesantes que quizá no sabías y que te pueden ayudar a ubicarte en este universo cinematográfico y darte una idea del tamaño de producción que es este nuevo título protagonizado por Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y Vision (Paul Bettany).

¿De qué va?

Empecemos con lo básico. Los detalles de la historia se han mantenido en secreto, pero hasta el momento sabemos que se hará referencia a sitcoms de varias épocas, y Wanda comenzará a desarrollar más sus poderes, dándose cuenta que es capaz de reconstruir y cambiar su realidad.

¿Cuándo y cómo se estrena?

La serie contará con 9 episodios y se estrenará un episodio nuevo cada viernes en Disney Plus. Los primeros dos salen el 15 de enero. Si aún no tienes una suscripción puedes entrar al periodo de prueba desde aquí para empezar a ver la serie y considerar si te conviene suscribirte.

Los cómics que están detrás

El argumento de WandaVision se inspira en 3 cómics: “The Visions”, “Avengers Disassembled” y “House of M”, en donde se habla de multiversos a través de una realidad alternativa, por lo que es muy probable que la serie sea la introducción al tema del multiverso.

Wanda Maximoff da pie a las nuevas películas para la pantalla grande

Se confirmó que en 2022 podremos ver a Elizabeth Olsen como Wanda en “Doctor Strange: In the multiverse of madness”, por lo que es muy probable que se revele información importante de estas historias a partir de la serie.

Talento mexicano en el crew

El vestuario de WandaVision estuvo a cargo de Mayes C. Rubeo, quien nació y creció en la CDMX. Un reto sobresaliente considerando que se tuvo que trabajar en el vestuario de cada periodo histórico al que se hace referencia y que hemos podido ver en los avances, en donde también aparece Vision con un elegante traje, y Wanda con un vestido de novia, los atuendos favoritos de Rubeo, inspirados en Audrey Hepburn. Además, ésta no es la primera vez que trabaja con Marvel, pues ella también fue la encargada del vestuario en Thor: Ragnarok.

De princesas a superhéroes

Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, los creadores de la música que acompaña a la serie, son los mismos que trajeron a la vida “Let it go” de Frozen, por lo que se espera un score destacable.

Parte de la serie se grabó con público

Haciendo homenaje a las sitcoms clásicas de la televisión estadounidense, el director Matt Shakman decidió grabar el primer episodio frente al público para obtener reacciones espontáneas que marcan un feeling diferente en el tono y ritmo de la serie.

WandaVision estará conectada con Capitana Marvel

Monica Rambeau es la pequeña niña que vimos en la película Capitana Marvel. La hija de la mejor amiga de Carol Danvers. Ahora aparecerá como una mujer adulta en WandaVision, lo que pone en marcha la maquinaria para la segunda entrega de Capitana Marvel.

Se abre una posible introducción al Multiverso de Spiderman

Además de estar enlazada con la nueva entrega de Doctor Strange, WandaVision también estará relacionada con Spiderman, y al manejar diferentes realidades podemos esperar la introducción del Multiverso que tanto esperamos con Peter Parker.

Aparecerá un personaje de Thor

Entre los personajes conocidos que serán parte de esta serie se encuentra Darcy, la compañera de trabajo y amiga de Jane Foster en Thor. En esta ocasión tendrá un papel bastante importante al ser la encargada de estudiar los poderes y la realidad de Wanda.

¡No podemos esperar para ver todos los hilos argumentales que nos dejará esta serie respecto a las películas! Seguro será una cuarta face del MCU que logrará sorprendernos a todos.