Golden Globes 2021: Hablemos de los nominados de las categorías más importantes de este año

Luego de un 2020 lleno de pandemia, caos y distanciamientos, atado a muchas preguntas sobre el qué ocurrirá con los grandes eventos de la industria del cine, podremos disfrutar de la premiación que se llevará a cabo, con todas las medidas de seguiridad, esta tarde.

Por lo anterior, el foco está en conversar sobre los favoritos de la ceremonia y por qué los postulamos como los ganadores de sus categorías.

La asociación de Prensa Extrajera de Hollywood está lista para premiar a las producciones y actores que nos brindaron entretenimiento en un año tan duro como el 2020.

Como era de esperarse, escuchamos mucho el nombre de Netflix en los anuncios del día de hoy, pero, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime y HBO Max no se quedaron atrás.

Musical o comedia

Mejor actriz en una serie de televisión

La lista de nominadas para esta categoría tiene grandes nombres, anteriormente reconocidos por otros impresionantes roles. Tenemos a: Lily Collins por Emily in Paris (Netflix), Kaley Cuoco por Flight Attendant (HBO Max), Elle Fanning por The Great (Hulu), Jane Levy por Zoey’s Extraordinary Playlist (NB) y Catherine O’Hara por Schitt’s Creek (CBC).

Tenemos que decirles que la favorita de los medios es la hermana menor de Dakota Fanning, por su increíble interpretación de la joven Catalina “la Grande” de Rusia.

Mejor actor en una serie de televisión

La contra parte masculina de la categoría pasada tiene nombre como, Don Cheadle por Black Monday, Nicholas Hoult por The Great, Eugene Levy por Schitt’s Creek, Jason Sudeikis por Ted Lasso y Ramy Youssef por Ramy.

En esta categoría, los medios postulan al frente a Sudeikis por su rol en Ted Lasso de Apple TV Plus, donde interpreta al personaje que el actor creó para NBC Sports para su cobertura de la Premier League.

Mejor serie de televisión

La Academia deberá seleccionar entre Emily in Paris (Netflix), The Flight Attendant (HBO Max), The Great (Hulu), Schitt’s Creek (CBC) y Ted Lasso (Apple TV Plus) para coronar a la mejor serie de esta categoría.

Si bien, Emily in Paris fue una gran propuesta del gigante del streaming, la serie tuvo sus altos y bajos dentro de la crítica. Por lo que, se cree que The Flight Attendant y The Great son la competencia dura para la producción de CBC, quedando coronada la serie de Hulu.

Miniserie o película para televisión

Mejor actriz

Las nominadas para coronarse como Mejor Actriz de la categoría “serie limitada o película para televisión” son: Cate Blanchett por Mrs. America (FX), Daisy Edgar-Jones por Normal People (Hulu), Shira Haas por Unorthodox (Netflix), Nicole Kidman por The Undoing (HBO) y Anya Taylor-Joy por Queen’s Gambit (Netflix).

Informes postulan a Cate Blanchett como la ganadora absoluta de la categoría, sin embargo, si se nos permite llevar la contraria, creemos que el gigante del streaming tiene una gran posibilidad con la protagonista de Queen’s Gambit.

Mejor actor

Bryan Cranston por Your Honor, Jeff Daniels por The Comey Rule, Hugh Grant por The Undoing, Ethan Hawke por The Good Lord Bird y Mark Ruffalo por I Know This Much Is True son los nombres de esta categoría de Mejor Actor.

Los tres en la punta del iceberg son Grant, Ruffalo y Hawke. Todo indica que debería ganar este último por su irreverente y frenética versión de John Brown, pero, Grant le lleva la delantera por su rol como el ingenioso y malvado esposo de Kidman en la novela policiaca de HBO.

Drama

Mejor Actriz y Mejor Actor

Sin duda, a lo largo de los años, la categoría de Mejor Drama se ha convertido en la más esperada de la ceremonia de los Golden Globes, por lo que es casi imposible que no tengamos nuestro ojo puesto en ella.

Las actrices que pueden optar por el reconocimiento de Mejor Actriz son Olivia Colman de The Crown, Jodie Comer de Killing Eve, Emma Corrin de The Crown, Laura Linney de Ozark y Sarah Paulson de Ratched.

Mientras que los actores son: Jason Bateman por Ozark, Josh O’Connor por The Crown, Bob Odenkirk por Better Call Saul, Al Pacino por Hunters y Matthew Rhys por Perry Mason.

Aunque Olivia Colman marcó su huella el año pasado como la reina Isabel II y se llevó el premio a casa, creemos que, para esta oportunidad, sí, The Crown volverá a ganar esta categoría, pero en esta oportunidad será Emma Corrin, quien interpretó a la Princesa Diana, la gran ganadora de la noche.

En el caso de los hombres, aunque Bateman y Odenkirk han sido recurrentes en pararse en el podio de los ganadores, este año creemos que será el momento de Josh O’ Connor, el príncipe Carlos en The Crown.

Mejor serie de televisión

Para finalizar nuestras predicciones, tenemos a la Mejor Serie de Drama. La Academia podrá seleccionar entre, The Crown (Netflix), Lovecraft Country (HBO Max), The Mandalorian (Disney Plus), Ozark (Netflix) y Ratched (Netflix).

Por supuesto, The Mandalorian es una increíble contendiente de esta batalla, sobre todo por su recorrido en el Emmy y en el reconocimiento de la fanaticada. Pero, Netflix supo cómo romper los paradigmas, de nuevo, con su versión de la relación entre Lady Di y el Príncipe Carlos, los Duques de Gales, por lo que consideramos que la cuarta temporada de The Crown debe llevarse la corona.

La espera ha terminado. La temporada de premios de 2021 es oficial y con ella las nominaciones a los esperados Golden Globes Awards.

¿Quién es tu favorito/a de este año?