Hablamos con el cast de ‘Don’t Look Up’, la satira moderna que el mundo necesita ver

Este fin de semana se estrenó ‘Don’t Look Up’ en Netflix, una película dirigida por Adam McKay, que cuenta con un cast de lujo encabezado por Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence.

Tuvimos oportunidad de reunirnos con el talento de la película en conferencia de prensa, para hablar a fondo sobre esta historia que seguramente te dejará pensando en varios temas, pues además de la comedia que la acompaña con cosas que parecen inverosímiles, el espectador puede descubrir que no está tan alejada de la realidad.

¿De qué va ‘Don’t Look Up’?

La película es una sátira moderna que cuenta la historia de dos científicos: Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), estudiante de astronomía; y el profesor Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio). Ambos descubren un meteorito que se dirige hacia la Tierra, y calculan que su impacto sería incluso peor que el del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Prácticamente sería el fin del mundo.

Con este conocimiento en sus manos intentan advertirle a la presidenta de Estados Unidos, Orlean (Meryl Streep), quien por cuestiones de intereses no les presta mucha atención.

Sabiendo que el mundo está a días de su posible destrucción, deciden compartir la noticia con el mundo a través de los medios. Acuden al programa The Daily Rip conducido por Brie (Cate Blanchett) y Jack (Tyler Perry), pero la respuesta tampoco es la que racionalmente se esperaría. En un intento desesperado por hacer algo al respecto vemos como estos dos personajes van de la sorpresa a la desesperación y luego a la resignación, mientras un cúmulo de sucesos ocurren alrededor de la noticia.

Una crítica para llamar la atención

“Adam creó esta cinta, que era sobre el cambio climático, pero le dio un sentido de urgencia haciendo que se trate de un cometa que va a chocar contra la Tierra en menos de 6 meses, y la ciencia está politizada. Hay varios temas ahí.”, expresó Leonardo DiCaprio en conferencia de prensa.

“Estoy agradecido de darle vida a un personaje que se basa únicamente en las personas de la comunidad científica que he conocido, y en particular en científicos del clima, quienes han estado tratando de comunicar la urgencia de este tema y que sienten que están sujetos únicamente a la última página de los periódicos, porque ya sabes, hay tantas otras cosas con las que somos bombardeados.” continuó.

DiCaprio no sólo es conocido por ser un buen actor, sino también por su ardua y constante labor altruista en temas ambientales. Así que cobra aún más sentido su participación en esta película.

“Amo la forma en la que él retrató estos dos personajes diferentes. Uno que es increíblemente franco como Greta Thunberg, que es el personaje de Jen, y el mío, que está tratando de jugar dentro del sistema. También me encanta la sinceridad que tiene para mostrar cómo estamos inmensamente distraídos de la verdad hoy en día.” reveló el actor cuando le preguntamos sobre lo que más le había llamado la atención del proyecto.

“Creo que Leo lo dijo perfectamente. Es tan triste y frustrante ver como a las personas que han dedicado su vida a aprender la verdad, se les hace un lado porque a la gente noles gusta lo que la verdad tiene para decir.” explicó por su parte Jennifer Lawrence.

‘Don’t Look Up’ voltea el reflector con un tono de humor

El director, Adam McKay, explicó la importancia que tiene para él, el poder ver las cosas más graves y serias que pueden amenazarnos, bajo los lentes de la comedia, la cual en este caso encaja perfectamente en la sátira.

“Quería tratar este tema de la crisis climática, que es tan abrumador y posiblemente la mayor amenaza a la vida en la historia de la humanidad. Casi se puede sentir como su fuera un animal atacándote. Puede ser abrumador, pero si eres capaz de reír significa que tienes algo de distancia, y creo que eso es importante. Puede sentir urgencia, tristeza y pérdida, pero al mismo tiempo mantener el sentido del humor.” argumentó.

Por su parte, Leonardo explicó que siempre había estado buscando una película así, con la que pudiera aportar algo de valor respecto a la temática del cambio climático.

“Es un problema en el que todo el mundo siente en última instancia como ‘¿Qué tipo de diferencia podría hacer yo?’, ‘¿Cómo podemos contribuir a esta causa?’. Y Adam realmente descifró el código con esta narrativa. Hay muchas comparaciones que podemos hacer entre la crisis climática y esta historia. En conjunto, creo que es probablemente el tema más importante del que todos deberíamos estar hablando de forma regular. Y se necesitan artistas como él para cambiar la narrativa ¿sabes?. Para crear conversación, así que es un honor para mí ser parte de esta película.”

La mayor amenaza para la Tierra

En la cinta podemos ver cuál es la mayor amenaza para el mundo. No es un meteorito que se dirige hacia ella… ¡somos nosotros mismos! Sí, a estas alturas no es sorpresa para nadie, pero no por eso deja de indignar y ser impactante el grado de culpa que como sere humanos tenemos respecto a la destrucción de la Tierra.

Uno de los personajes que muestra esta situación de manera más clara y contundente, es la presidenta Orlean, a quien le da vida Meryl Streep con una grandiosa interpretación, pero ¿en quién se inspiró para poder proyectar claramente el peso de los intereses políticos y personales sobre el bienestar común?

“¿Mi personaje? Hmm. Ya sabes, hay muchos lugares de donde tomar inspiración, porque hay mucha gente prepotente y ridícula que se ha puesto en lugares públicos recientemente. Y descaradamente. Entonces sí, fue un poco divertido poner a todos estos personajes juntos en su puro estado de inconsciencia, buscando sólo lo que su apetito quiere, y para seguir amando el poder, dinero, más poder y más dinero, de eso se trata. Ah, y de tener bonito cabello y uñas. Trajes increíbles… Pero no, ningún sentimiento de compañerismo, y eso es desafortunado, es el costo de lo que es ser un servidor público hoy en día. Tendrías que hacer un gran gran sacrificio, tu familia tendría que hacer un sacrificio y tendrías que estar dispuesto. Es increíble que tengas algunas personas buenas que lo hacen. Porque los necesitamos. Los necesitamos ahora más que nunca.” confesó la actriz.

‘Don’t Look Up’ se estrenó el pasado 10 de diciembre en cines, y este 24 de diciembre ha llegado a Netflix para que más personas puedan verla y, con un poco de suerte, reflexionar respecto a todos los temas que toca la cinta. ¡Feliz Noche Buena!