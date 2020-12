¡Habrá nueva temporada de ‘Sex and the City’!

Shopping for labels, shopping for love!

Si eres una verdadera adicta a la moda y amas el drama de las relaciones amorosas y las fuertes amistades, entonces seguramente no te perdiste las 6 increíbles temporadas y hasta 2 películas de Sex and the City que nos hicieron reír y llorar a la vez.

CC: HBO

Ahora que han pasado 10 años sin saber nada de la vida de nuestras queridas newyorkers, les tenemos una muy buena noticia, pues de acuerdo con Page Six habrá un reboot, en la plataforma de streaming HBO Max, de Sex and the City. La mala noticia es que esta nueva producción no incluirá a las 4 amigas, pues Samantha Jones no formará parte de la nueva serie. OMG!

Esta mala noticia se debe a la terrible relación que tenían Sarah Jessica Parker y Kim Cattrall, pues llegaron a llevarse tan mal que cuando Parker le mandó el pésame a la intérprete de Samantha, la actriz declaró lo siguiente al público: «Tu continuo acercamiento es un doloroso recordatorio de lo verdaderamente cruel que fuiste entonces y ahora», y después agregó: «Permíteme dejarlo claro (si no lo he hecho todavía): no eres mi familia, no eres mi amiga».

CC:HBO

Y aunque no han hecho oficial que alguna actriz pueda reemplazar a Samantha Jones, ya hubo sugerencias, entre ellas Sofía Vergara, Jennifer Aniston y hasta Sharon Stone.