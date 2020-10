Halloween en Florida para este 2020

Halloween es una fecha muy esperada por los mexicanos; para todos aquellos que ya tienen su viaje planeado o que simplemente están aprovechando los vuelos reanudados a Florida, aquí les dejamos algunos eventos que pueden experimentar de una manera segura y con distanciamiento social. La temporada de miedo del Estado del Sol no se cancelará por completo, pero sí se realizarán algunos ajustes en el tipo de eventos que se ofrecerán para garantizar que las familias puedan mantenerse seguras.

El camino embrujado (The Haunted Road), ubicado al este de Orlando, hará que los visitantes se sientan como si estuvieran en una película de terror mientras ven una interpretación de la historia jamás contada de Rapunzel, que se desarrolla afuera de los coches de los visitantes. En fines de semana seleccionados se llevará a cabo una versión diurna adecuada para visitantes más jóvenes. El espectáculo comienza el 25 de septiembre y se extiende hasta el 7 de noviembre. Los boletos cuestan entre $15 y $30 por persona, según la fecha.

SeaWorld Halloween Spooktacular. Conoce a tus amigos favoritos de Plaza Sésamo, incluido Elmo, y disfruta de espectáculos en vivo, truco o trato en el parque, desfiles y más. Modificado para permitir que el parque sea visitado de manera segura con capacidad limitada, los niños pueden asistir con sus disfraces de Halloween y participar en divertidos juegos en SeaWorld teniendo en cuenta el distanciamiento físico. La diversión diurna de Halloween se lleva a cabo todos los sábados y domingos desde el 19 de septiembre hasta el 1 de noviembre de 2020 y está incluida con la entrada al parque.

Criaturas de la noche del zoológico de Tampa. El evento familiar de Halloween de Tampa Bay regresa este octubre con inolvidables sustos aptos para todas las edades. El evento mayormente al aire libre se llevará a cabo durante 11 noches selectas desde el viernes 2 de octubre hasta el sábado 31 de octubre y contará con medidas mejoradas de salud y seguridad para garantizar una diversión familiar. El evento de este año tiene como tema cuentos de fogatas y presenta varias experiencias nuevas de Halloween al aire libre y personajes espeluznantes.

Fines de semana para niños de Busch Gardens Plaza Sésamo. ¡Los amigos favoritos de todos se están metiendo en el espíritu de Halloween todos los sábados y domingos de octubre en Sesame Street® Kids ‘Weekends! El parque ha implementado medidas adicionales de salud y seguridad para ofrecer dulces sin contacto para niños y familias en toda el área de juegos Sesame Street® Safari of Fun. El Sunny Day Theatre al aire libre ofrece asientos físicamente distantes para que los fanáticos de Sesame Street de todas las edades disfruten del espectáculo. Las familias también pueden unirse a Cookie Monster para una experiencia especial de decoración de galletas en el Gwazi Pavilion del 3 de octubre al 1 de noviembre de 2020.

Brick or Treat de Legoland. ¡Los fines de semana del 4 al 31 de octubre es Brick or Treat en Legoland Orlando! Con medidas de seguridad mejoradas, los niños pueden viajar disfrazados por Brick or Treat Trail para recolectar dulces, asistir a espectáculos, ver fuegos artificiales, conocer personajes, construir todo lo que quieran con LEGO y ver modelos como la calabaza LEGO más grande del mundo, comer alimentos de temporada y más. Todo incluido con la entrada diaria regular.

Media maratón de Halloween de Miami. El 24 de octubre de 2020 es la fecha para el ya conocido Medio Maratón con disfraces de Halloween; cada año presenta un personaje tradicional de Halloween diferente, así como medallas y camisa que se convierten en objetos de colección. Este evento es para corredores de todos los niveles, ya que cuenta con varias opciones.

Día de los Muertos / Festival de los Esqueletos. Este festival anual se llevará a cabo del 7 al 8 de noviembre en Village of the Arts al suroeste de Florida, la comunidad de arte más grande de Florida con más de 30 negocios. Sirve como una celebración de la vida en recuerdo de los seres queridos fallecidos en la tradición del Día de los Muertos. Durante el evento, los visitantes y residentes de Village of the Arts crean y exhiben sus propios santuarios en sus hogares, galerías, estudios, tiendas, centros de artes curativas, restaurantes y negocios.

Walt Disney World canceló su evento anual Mickey’s Not-So-Scary Halloween Party. Desde ahora hasta el 31 de octubre, los visitantes de todas las edades pueden usar disfraces de Halloween en Magic Kingdom. Mientras se visten para la temporada, habrá cabalgatas con temática de Halloween a lo largo del día con Mickey, Minnie y otros. También habrá alimentos y bebidas especiales en el parque, así como mercadería temática.

Main Street también estará adornada con coronas de cabezas de calabaza de Mickey y otras decoraciones de otoño.

Universal Orlando anunció la cancelación de Halloween Horror Nights de este año, pero abrió dos casas embrujadas que fueron planeadas originalmente para el evento. Las casas Universal Monsters: The Bride of Frankenstein Lives y Revenge of the Tooth Fairy están disponibles para los visitantes durante el día en Universal Studios Florida desde el 3 de octubre hasta el 1 de noviembre. Las casas usarán Virtual Line, que está disponible en la aplicación de Universal Orlando Resort.

Además de las casas, Universal ofrecerá dulces para los visitantes más jóvenes en Islands of Adventure. Los niños de 12 años o menos podrán recolectar dulces en las tiendas minoristas participantes con una calcomanía de calabaza en exhibición.

* Todos los eventos están sujetos a cancelaciones y cambios de última hora, por favor confirma siempre visitando los sitios web oficiales.