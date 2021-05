¡HBO Max ya tiene fecha de estreno en México! Te contamos todos los detalles

Hoy se dio a conocer la fecha en la que HBO Max por fin, después de una larga espera, llegará a América Latina y el Caribe. Será el próximo 29 de junio cuando todo el contenido icónico de esta plataforma, que incluye series, películas y reality shows bajo el sello de HBO, Warner Bros., Max Originals, DC y Cartoon Network, estará disponible en México.

La plataforma contará con dos planes de suscripción, lo que la convierte en una opción accesible para todos los bolsillos. El primero es el Estándar, por medio del cual podrás ver contenido en la mayor resolución posible a través de tu pantalla de TV o computadora. Con este paquete podrás crear hasta cinco perfiles diferentes que se pueden personalizar y usar de manera simultánea en diferentes aparatos. Su costo será de $149 pesos al mes.

Por otra parte, también contará con el paquete Móvil, el cual ofrecerá sólo un perfil de usuario y la calidad adecuada para reproducir el contenido en celulares y tablets. Su precio será de $99 pesos al mes.

En ambas modalidades de suscripción se tendrá acceso a todo el catálogo de HBO Max, y la gran sorpresa es que todas las películas de Warner Bros. que se estrenen en el cine llegarán a la plataforma 35 días después de su estreno nacional sin ningún costo adicional.

Pero como dicen que de la vista nace el amor, la plataforma ofrecerá un periodo de prueba de 7 días y una zona de degustación con contenido para disfrutar una selección limitada de episodios sin costo. Además, si se contrata el servicio para periodos de 3 o 12 meses se puede obtener un descuento de hasta 30%.

¿Qué podremos ver en HBO Max?

La oferta de contenido de la plataforma es bastante amplio y ofrece títulos para todas las edades y gustos. Para empezar, en HBO Max se alojarán las 8 películas de ‘Harry Potter’, al igual que la trilogía completa de ‘El señor de los anillos’ y ‘Matrix’. Además se tendrá una amplia lista de títulos de DC, como ‘La liga de la justicia’ de Zack Snyder, ‘Mujer Maravilla 1984’, ‘Guasón’, ‘Superman y Lois’, ‘Doom Patrol’, entre otros.

Como ya lo mencionamos, todos los estrenos de Warner Bros. llegarán a la plataforma 35 días después de su estreno en el cine. Así que para este año podremos esperar que lleguen ‘El barrio’, ‘Space Jam: Una nueva era’, ‘Dune’ y ‘Suicide Squad’, entre otros.

En cuanto a las series, estarán disponibles algunas de las más icónicas de la televisión como ‘Friends’, ‘The big bang theory’, ‘Los soprano’, ‘Game of Thrones’ y ‘Sex and the city’. Así como nuevos títulos que rápidamente se han posicionado como favoritos del público, como ‘Chernobyl’, ‘Watchmen’ y ‘Euphoria’.

Para los cinéfilos más clavados en el cine clásico, también habrá un par de joyas disponibles, como ‘Casablanca’, ‘Cantando bajo la lluvia’ y ‘El mago de Oz’, entre otras.

Y por si esto fuera poco, HBO Max seguirá ampliando su catálogo constantemente. Tan sólo para 2022 ya tiene planeadas 100 nuevas producciones en América Latina.

En el tema infantil, los niños podrán encontrar distintas opciones que van desde caricaturas clásicas como ‘Tom y Jerry’, los ‘Looney Tunes Cartoons’, ‘Ben 10’ y ‘Las chicas súper poderosas’, hasta ‘Hora de aventura’, ‘Los jóvenes titanes en acción’ y ‘Paw Patrol’, entre otros.

Otra de las innovaciones de la plataforma para México y Brasil, que será un verdadero regalo para los amantes del futbol, es que podrán disfrutar de todos los partidos de la UEFA Champions League. Algo que definitivamente será un plus para muchas familias.