¡Se filtra una imagen súper hot desde el set de la tercera temporada de YOU!

El año pasado, después de una larga pausa obligada a consecuencia de la pandemia, se comenzó a grabar la tercera temporada de YOU, una entrega que promete mucho más suspenso, peligros y detalles del pasado de Joe. Pero al parecer también una buena dosis de momentos súper hot entre Joe y Love, quienes ahora han decidido formar una familia.

Lo decimos por esta imagen que se filtró desde el set, en donde se puede ver a Penn Badgley (Joe Goldberg) y Victoria Pedretti (Love Quinn) interpretando sus personajes en una escena íntima en la cama.

Además de un primer vistazo de lo que podremos ver en esta tercera temporada de YOU, en la fotografía también podemos observar cómo se han adaptado los equipos de producción para seguir adelante con los rodajes de series y películas, cuidando la salud de todos para evitar contagios. En esta escena Victoria usa cubrebocas mientras su rostro no sale a cámara.

¿Qué nos espera en esta tercera temporada de YOU?

Al final de la segunda temporada de YOU, Joe se da cuenta de la verdadera personalidad de Love, que en realidad no difiere mucho de la suya. Ambos están dispuestos a hacer lo que sea para estar con la persona que “aman”, se obsesionan y logran guardar las apariencias muy bien para engañar a los demás.

Entre la falta de opciones y el deseo de querer conocer a su bebé, Joe decide quedarse con Love y formar una familia feliz. Hasta que otra víctima vuelva a llamar su atención, claro. Algo que queda expresamente dicho en la última escena, cuando una mujer misteriosa del vecindario llama la atención de Joe.

Sin embargo, la cosas no serán tan fáciles para el protagonista en esta ocasión, pues Love no es una mujer normal y seguramente también tiene muchas cartas que jugar. Además, en esta tercera temporada de YOU también entran nuevos personajes en juego. Aquí te los presentamos.

El estreno cada vez está más cerca

Gracias a la showrunner Sera Gamble nos enteramos que esta tercera temporada se terminó de grabar en abril de este año, por lo que ahora ya sólo se están afinando algunos detalles de post producción para por fin lanzarla en la plataforma de Netflix. De hecho, ha sido la misma Gamble quien nos ha compartido que ya terminaron la última sesión de revisión y organización de audio de esta tercera entrega.

Aunque aún no hay una fecha exacta de estreno, todo apunta a que podría ser durante el otoño de este año cuando por fin podamos ver cómo continúa la historia de Joe Goldberg.