Jessica Chastain nos platicó por qué fue doloroso para ella grabar ‘Scenes from a Marriage’

Para Jessica Chastain, ‘Scenes from a Marriage’ ha sido una oportunidad única en su carrera, pues ha traído consigo un constante reto emocional al venir de un escritor y director increíblemente demandante como Hagai Levi. Además, protagonizar la serie al lado de Oscar Isaac es algo que ella cree que estaba destinado a pasar.

Seguramente ya viste la increíble química que ambos actores tienen, pues recientemente se volvieron tendencia cuando posaron juntos en el Festival de Cine de Venecia, en donde protagonizaron uno de los momentos más hot de la noche. Ésta no es la primera vez que Isaac y Jessica pasan tanto tiempo conviviendo, pues su amistad viene de tiempo atrás, ya que ambos estudiaron juntos en la Academia Juilliard hace casi 20 años, y desde entonces han sido muy amigos.

El acercamiento de Jessica a ‘Scenes from a Marriage’

De hecho, la primera vez que Jessica escuchó sobre ‘Scenes from a Marriage’ fue a través de Isaac. “La noticia llegó a mí casi un mes antes de que empezáramos a grabar. Oscar, a quien conozco de toda la vida, me mandó un mail antes incluso de que él estuviera en el proyecto, y me dijo ‘Hey, escucha, HBO está haciendo ‘Scenes from a Marriage’. Quiero hacer esto contigo”, nos contó la actriz en entrevista.

“Él me dijo que Hagai estaba involucrado, esto fue antes del Covid, y dije ‘sí, intentemos hacerlo juntos’. Sin embargo, mi agenda estaba totalmente llena. Se suponía que estaría haciendo ‘A Doll’s House’ en el West End, así que pedí que me esperaran porque mi agenda estaba muy llena, ese era mi único problema”.

Sin embargo, la producción continuó y no podía esperar, pero cuando el Covid llegó, la agenda de la actriz se liberó un poco. “Cuando Oscar me escribió antes de empezar a grabar y me dijo ‘Hey, por cierto, esto está disponible de nuevo’, supe que era el tiempo perfecto. Ya sabía, incluso antes de que Oscar se uniera al proyecto y yo también, que esto estaba en mi mundo como algo que se sentía que tenía que pasar. Y lo supe desde el primer segundo en que leí el guión”.

¿De qué va ‘Scenes from a Marriage’?

‘Scenes from a Marriage’ fue una miniserie sueca escrita y dirigida originalmente por Ingmar Bergman en 1973. Su éxito fue rotundo y logró que casi la mitad de la población de ese entonces en Suecia sintonizara el final.

Hoy llega esta nueva adaptación moderna a HBO bajo la adaptación y dirección de Hagai Levi, dividida en 5 episodios que se han ido estrenando cada domingo de uno en uno desde el 12 de septiembre hasta el próximo 10 de octubre, cuando se estrene el episodio final.



Cuenta la historia de Jonathan (Isaac) y Mira (Chastain), quienes llevan 10 años de casados y tienen una hija pequeña llamada Ava. Al principio parecen tener un matrimonio feliz, pero todos los problemas comienzan a salir a la luz cuando ella se olvida de tomar las pastillas anticonceptivas; un problema lleva a otro y destapa todos los previamente existentes. La serie trata de retratar toda la complejidad de la vida en pareja, el amor, el odio, los cambios de roles sociales, el desarrollo profesional, la fidelidad, la monogamia y hasta el divorcio.

Conexión entre Jessica y la serie original

Jessica Chastain fue dirigida en 2014 por Liv Ullmann, quien protagonizó la serie original de ‘Scenes from a Marriage’.

“Nos hemos mantenido en contacto. Le escribí para ver cómo estaba y ella me escribió de regreso. Sé que mucha gente se pone nerviosa al volver a visitar sus recuerdos de ‘Scenes from a Marriage’, y lo entiendo, porque para mí es un trabajo perfecto, especialmente para ese tiempo. Realmente logró englobar mucho acerca del matrimonio y de los roles de género de ese tiempo”, nos confesó la actriz.

Y enfatizó que “sólo quiero dejar en claro que no interpreté a Marianne, sólo hay una Marianne y esa es Liv Ullmann; no quería que ella pensara que yo estaba, de alguna manera, quitando algo que ella ya había creado y que no debía ser tocado. Esta es una mirada al matrimonio moderno”.

Algo que la actriz encontró especialmente interesante fue mirar la serie original y luego ver la que estaban creando, y darse cuenta de cómo han cambiado los roles de género en los últimos 50 años.

“Desde el momento en que lo leí y llegué al episodio 2 y vi el cambio que le habían hecho, se volvió increíblemente interesante para mí, porque realmente representa a las mujeres y a mi personaje como un ser humano completamente realizado. Me gusta la idea de explorar a las mujeres con complicaciones y complejidades. Para mí eso fue lo más emocionante”.

Un fuerte reto emocional para Jessica y Oscar

“Cuando vemos por primera vez a Mira, está en esta depresión marital en la que ella misma se ha reprimido y silenciado. Fue muy interesante explorar esto con Oscar. Aunque también se volvió difícil y un poco doloroso en los siguientes episodios”, nos explicó la actriz de 44 años.

“Cuando estás filmando estas escenas con una persona a la que realmente amas, porque hay un profundo amor entre Oscar y yo, se vuelve complejo y difícil de navegar, y creo que se ve en el trabajo. Fue un rodaje crudo para los dos, pero gracias a Dios nuestra amistad está bien, seguimos hablando, nuestras familias siguen vacacionando juntas y seguimos pasando mucho tiempo juntos”.

La actriz nos confesó que se siente muy contenta de seguir teniendo la misma relación que tenía con Oscar antes de grabar la serie, pues hubo un momento en el que incluso le preguntó si ambos seguirían siendo amigos después de este proyecto.

“La situación en personaje se sentía muy intensa y molesta. Pero estoy feliz de decir que seguimos siendo muy buenos amigos. Fue divertido porque fue como montar una ola de energía, pero al mismo tiempo increíblemente doloroso”.

Chastain se siente muy feliz y agradecida de haber estado en este proyecto, y espera volver a trabajar muchas veces más con Oscar y con Hagai; sin embargo, asegura que no es una experiencia que mira de lejos con alegría o como algo feliz, pues el proceso fue doloroso. La historia en general puede llegar a ser dolorosa.