‘Jungle Cruise’, la nueva película de Emily Blunt y La Roca, ¿vale la pena verla?

Este fin de semana se estrena ‘Jungle Cruise’. La nueva película de Emily Blunt y La Roca llegará a las salas de cine el próximo 29 de julio y estará disponible en Disney Plus a través de Premier Access a partir del 30 de julio. La cinta se inspira en la atracción con el mismo nombre que se encuentra en Disneyland; sin embargo, la historia que se ha creado alrededor de ella brilla con luz propia.

Si nunca has ido a Disneyland o no has tenido oportunidad de visitar la atracción de Jungle Cruise, no te preocupes igual puedes entender la película sin perderte de ningún detalle, pues la historia que se muestra en pantalla está completa. Ya tuvimos oportunidad de verla y aquí te contamos todos los detalles.

¿De qué va ‘Jungle Cruise’?

Lily Houghton (Emily Blunt), una intrépida científica, convencida de que las historias que le contaba su padre sobre un árbol con propiedades curativas son ciertas, se embarca en un aventura al lado de su hermano, quien es todo lo contrario a ella en determinación e intrepidez, rumbo al Amazonas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jungle Cruise (@disneysjunglecruise)

En la selva amazónica encontramos a Frank (Dwayne Johnson), el capitán de La Quila, una barca medio destartalada pero única, en la que da paseos turísticos. Con tal de salvar su barca de las manos del monopolio de Nilo (Paul Giamatti), Frank entra en su oficina y en medio de una confusión, una pelea con un jaguar y deudas que saldar, termina contratado por Lily como su guía hacia el árbol curativo, aunque Frank asegura que no existe.

En este viaje, lleno de aventura, acción y obstáculos, descubrimos mucho más de cada uno de los personajes, incluyendo el hermano de Lily, McGregor (Jack Whitehall), quien en una escena poco habitual para Disney habla con Frank acerca de su sexualidad, y aunque literalmente no dice que es homosexual, queda sobreentendido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jungle Cruise (@disneysjunglecruise)

Es importante destacar esto porque, aunque Disney cada vez muestra más apertura en temas referentes a la comunidad LGBT+ en sus series y franquicias como Marvel, ésta es la primera película en donde lo expresa de manera mucho más abierta en una cinta de Disney Studios.

Y no sólo eso, sino que además McGregor tiene un par de líneas en doble sentido en momentos importantes de la película, que seguro los niños de las nuevas generaciones no captarán ahora, pero serán un gran descubrimiento años más tarde, cuando los entiendan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jungle Cruise (@disneysjunglecruise)

Frank esconde mucho más de lo que aparenta, pero Lily, con su inteligencia, astucia y espíritu aventurero, logrará romper una por una las capas en las que se ha envuelto, descubriendo un secreto que le da aún más sentido a su búsqueda por el árbol de la vida a pesar de ser perseguida por un príncipe alemán, interpretado por Jesse Plemons, y un grupo de hombres malditos que han sido atrapados en el Amazonas por su traición, encabezados por Aguirre, interpretado por el venezolano Édgar Ramírez.

Emily Blunt brilla con luz propia

No es que no lo supiéramos antes, pero después de verla en ‘Un lugar en silencio 2’, es sorprendente la versatilidad interpretativa que tiene la actriz de 38 años, quien en esta ocasión se ha ganado comparaciones con el propio Indiana Jones gracias a su papel como Lily.

La actriz se mantiene fresca, espontánea y con esa chispa que logra capturarte y empatizar con el personaje desde la primera secuencia. Sin verse forzada, con su personaje logra romper varios estereotipos de género en plena década de los 30, época en la que está ambientada la película.





Lily es cautivadora y crea una increíble química con La Roca, algo que no hubiéramos imaginado, pero que funciona bastante bien. Y aunque Blunt destaca entre el cast, Dwayne Johnson y Jack Whitehall no se quedan atrás y aportan a ‘Jungle Cruise’ la acción y humor necesarios para divertir a toda la familia.

Acción y algo más en ‘Jungle Cruise’

La cinta, dirigida por Jaume Collet-Serra, se asemeja mucho y acertadamente a ‘Piratas del Caribe’, contando con el mismo espíritu aventurero, misterioso y de alta mar, pero con una voz menos lúgubre, más colorida y sentimental, además de una lista de “chistes malos”.

‘Jungle Cruise’ habla del amor y lo peligroso que puede llegar a ser el miedo a perder a un ser amado. También habla sobre la valentía para ser uno mismo y seguir adelante pese a los obstáculos, sin dar marcha atrás. Explica que la vida tiene mayor significado cuando tenemos a alguien a quien queremos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jungle Cruise (@disneysjunglecruise)

La cinta la recomendamos para niños mayores de 10 años, pues es probable que de pronto pueda llegar a ser una historia pesada o poco llamativa para los más pequeños.

Pese a todas sus cualidades, ‘Jungle Cruise’ no será el gran estreno del año, pues no logra superar a su antecesora ‘Cruella’ o ‘Black Widow’ de la rama de Marvel; sin embargo, se posiciona como una buena apuesta para ver en familia y disfrutar de una aventura al estilo ‘Indiana Jones’ y ‘Piratas del Caribe’. Además, el diseño de producción es un verdadero deleite.