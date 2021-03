‘Justice League’ de Zack Snyder, una joya cinematográfica de superhéroes

En cine existe una premisa básica: “Don’t tell me, show me” (No me lo digas, muéstramelo). Y eso es justo lo que Zack Snyder logra hacer en esta película. Llevando los diálogos al mínimo necesario para una película de 4 horas y media, sin que el espectador pierda algún detalle ni intención de los personajes.

Así que si piensas ver este nuevo corte de ‘Justice League’, prepárate para una narrativa audiovisual estructurada con subidas y bajadas de ritmo y adrenalina. Algo que definitivamente refleja una visión clara del director, un guión pulido y personajes explorados más allá de la superficie, algo que nos quedó a deber la versión de 2017.

Con un tono oscuro que se mantiene durante toda la película, en esta entrega podemos ver la grandeza de cada uno de los superhéroes de ‘Justice League’, pero más allá de eso, también vemos la grandeza de quienes los rodean. De su pueblo, como las amazonas en el caso de Diana; su familia, como en el caso del papá de Cyborg o Flash, o el amor en el caso de Superman con Lois Lane. Snyder se empeña en recalcar la esfera más cercana de cada uno de los superhéroes para poder entender la fuerza de su motivación, algo que los hace infinitamente más complejos e irónicamente humanos.

La cinta se divide en actos, reuniendo 6, y un epílogo. No todos con la misma duración, pero sí con divisiones claras que llevan al espectador casi de la mano de manera natural para disfrutar de cada uno de los miembros de la Liga de la Justicia por separado primero, para unirlos poco a poco hasta tener un equipo sólido, en donde el trabajo de cada uno es vital para destruir al enemigo.

En el corte de Snyder podemos entender mucho más el comportamiento de Cyborg, un personaje en el que mejor se puede observar el arco dramático que lo lleva de estar solo, enojado y desperdiciando su segunda oportunidad de vida, a encontrar una razón para aprovechar su existencia.

Asimismo, se profundiza mucho más en la motivación del enemigo y cómo trabaja la estructura del ‘lado del villano’, reflejando en cada interacción el autoritarismo, la avaricia y la conveniencia con la que se guían los villanos, lo que los convierte en personajes más sólidos.

La cinta cuenta con varias escenas épicas que te impedirán desviar los ojos de la pantalla y literalmente te tendrán al filo del asiento. Una de las más impactantes se la debemos a Flash, un personaje cuyas cualidades te dejan con las ganas de ver su propia película.

Y aunque tiene su buena dosis de peleas llenas de acción típicas de los superhéroes, esta entrega se basa en las relaciones como el arma más poderosa que puede tener un superhéroe, lo que la convierte en una película emotiva sin caer en la cursilería.

“Justice League” también habla del proceso de duelo por la pérdida de alguien más o de sí mismos. Son personajes que han perdido algo, quienes además de pelear contra un villano avanzan en su lucha interna para superarlo.

La cinta ha hecho historia y marca un antes y un después en las películas de DC. En primer lugar por la naturaleza de su existencia: los fans no sólo lograron hacer que el estudio de Warner Bros. aceptara hacer otro corte después del de 2017, que Snyder tuvo que abandonar por la muerte de su hija; sino que además se encargó de financiarlo por completo dándole plena libertad creativa a Snyder.

Asimismo, este corte de ‘Justice League’ se convierte en la primera película de superhéroes que dura más de cuatro horas. Algo que en parte se pudo lograr gracias a que es una cinta para plataformas digitales, pues en el cine difícilmente hubiera podido sortear las normas de distribución.

Que el director no haya cobrado nada por hacer esta película también es algo que la coloca como una cinta única en su tipo, pues en el resultado se refleja el interés más puro por hacer cine y contar una historia, dejando de lado las limitaciones propias de la industria como negocio.

Aunque Jared Leto en su personaje de Joker no aparece tanto tiempo en pantalla como hubiéramos imaginado, su interacción con Batman es poderosa, reflejando la relación intrínseca que siempre ha existido entre estos dos personajes, porque ¿qué sería de Joker sin Batman o de Batman sin Joker? Snyder explora la relación entre ambos desde un ángulo diferente, poniendo al Batman de Ben Affleck y al Joker de Jared Leto por primera vez en el mismo espacio.

La cinta cierra con la posibilidad de un regreso en conjunto como ‘Justice League’ y deja a la audiencia la puerta abierta a lo que sigue para cada uno de los superhéroes por separado.

En resumen, es una cinta que, aunque bien ejecutados, no sólo se vale de efectos visuales y peleas ostentosas en donde los superhéroes presumen sus poderes, sino que se centra en las relaciones que los mantienen firmes en su decisión de hacer las cosas bien. Parafraseando un poco uno de los diálogos de Wonder Woman, “cada corazón tiene su propia clave”.

Sin duda una cinta que por nada del mundo te puedes perder si eres fan de las películas de superhéroes.