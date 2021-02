Kendall Jenner lució cuerpazo en ropa interior y causó controversia en las redes

Kendall Jenner, su hermana menor Kylie y su media hermana Kim Kardashian se reunieron para protagonizar el último promocional de la marca de lencería y loungewear SKIMS, con imágenes que rápidamente se volvieron virales no sólo porque se mostraban las tres juntas, sino también por lo que llevaban puesto.

No es la primera vez que causan conmoción en Internet, lo han hecho muchas veces, todo mundo recuerda su campaña para Calvin Klein en 2018.

Kendall Jenner -la menor de las hermanas- subió una fotografía y causó controversia. La modelo posó con el «micro thong» rojo de la nueva colección de SKIMS -la compañía de fajas y ropa interior de su hermana Kim Kardashian- para el Día de San Valentín y su físico causó todo tipo de reacciones. Entre quienes la admiran y quienes la rechazan, comenzaron a especular si su abdomen perfecto es producto de la genética, del Photoshop o de múltiples operaciones estéticas.

Causó revuelo en redes sociales, ya que cientos de chicas se compararon con la modelo y tanto en Instagram como en Twitter culparon a Jenner de provocar inseguridades en las mujeres y de fomentar estereotipos inalcanzables.

«Yo a mi cuerpo después de los posts de Kendall Jenner en Insta».

«No sé quién necesita escuchar esto, pero deja de compararte con Kendall Jenner, ella tiene dinero, cirugía, iluminación, fotógrafos, editores, nutricionistas, entrenadores personales, maquilladores, etc. Tú tienes una cámara de iPhone. Parece irreal pero ese es su trabajo».

Idk who needs to hear this but stop comparing yourself to Kendall Jenner- she has money, surgery, lighting, photographers, editors, nutritionists, personal trainers, makeup artists etc. You have an iPhone camera. She looks unreal but that’s her job

Kendall, respondió a las críticas:

«Soy una chica muy afortunada”, tuiteó Kendall el viernes. «Agradecida por todo lo que tengo. ¡Pero quiero que sepas que yo también tengo días malos y que te escucho! ¡¡¡Eres hermosa tal como eres !!! No siempre es tan perfecto como parece”, recordó Jenner.

i am an extremely lucky girl. appreciative of all that i have. but i want you to know i have bad days too and that i hear you! you are beautiful just the way you are!!! it’s not always as perfect as it may seem ❤️ https://t.co/JcdrlR0hF9

— Kendall (@KendallJenner) February 12, 2021