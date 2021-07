‘La Civil’ recibe ovación de pie en el Festival de Cine de Cannes 2021

¡8 minutos de ovación de pie no es cualquier cosa, y el talento mexicano de ‘La Civil’ se lo ganó!

Ya comenzó uno de los festivales de cine más importantes y cotizados de la industria, se trata del Festival de Cine de Cannes, en donde se han estrenado películas icónicas de todo el mundo. Cintas que más adelante vemos nominadas en distintas premiaciones, como los Oscar.

Este fin de semana llegó una de las cintas que lleva el talento mexicano en su esencia, se trata de ‘La Civil’, una coproducción entre Bélgica, Rumania y México, que cuenta la historia de Cielo, una madre mexicana cuya hija ha sido secuestrada. Al ver que las autoridades no parecen ayudarla mucho, Cielo decide buscar a su hija por sus propios medios, incluso cuando tiene que meterse en circunstancias peligrosas y violentas a causa del narcotráfico.



Esta película, dirigida por la cineasta rumana Teodora Mihai como ópera prima, se grabó en Durango a finales del año pasado, y es protagonizada por Arcelia Ramírez, quien da vida a Cielo, y Álvaro Guerrero. Además, ‘La Civil’ se inspira en un hecho real que Miriam, una mujer de nuestro país que fue asesinada en 2017, le contó a la directora.

‘La civil’ se inspira en una historia real

Teodora Mihai, quien en un principio pensó en hacer un documental con esta historia, contó en una entrevista reciente cómo fue que Miriam terminó contándole toda su historia y por qué se sintió motivada para producir esta cinta.

“Ella (Miriam) había escuchado que yo estaba haciendo investigación en la región sobre el tema. La mujer se acercó a mí y me dijo que cada mañana tenía un solo sentimiento: ‘Quiero matar o morir’. Me preguntaba ¿qué podría haberle pasado a ella para darle este sentimiento? Así que nos embarcamos en un viaje juntas, ella me dijo a detalle lo que había vivido y decidí empezar a filmarla en su búsqueda y en su militancia”.

Asimismo, Mihai comentó que aunque ya sabemos que este tipo de cosas pasan, es importante seguir hablando de ellas mientras sigan existiendo. Por su parte, la actriz Arcelia Ramírez expresó hace unos días en su cuenta de Instagram lo feliz que se sentía por ser parte de este proyecto.

«Es un placer infinito saber que nuestra película LA CIVIL está invitada a la selección oficial ‘Una cierta mirada’ del Festival de Cannes! Fue un gran privilegio trabajar con la sensible, intensa, delicada… y talentosísima Teodora Mihai! ¡Estoy impaciente de que la vean y compartir con ustedes la belleza de esta experiencia!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Arcelia Ramírez (@arceliaramirezoficial)

Talento mexicano

Además de los actores, existe más talento mexicano detrás de esta película. El guión de ‘La Civil’ fue trabajado por el mexicano Habacuc Antonio de Rosario y producida por Michel Franco, Eréndira Núñez y Hans Everaert.

Después de proyectarse en el festival, el cast y el crew de ‘La Civil’ recibió una ovación de pie que duró casi 8 minutos, algo digno de destacar, pues con esto se convierte en una de las cintas más aplaudidas de lo que va del festival.

🇲🇽✨ La cinta mexicana 'La civil', recibió aplausos durante 8 minutos durante su proyección en el @Festival_Cannes, con la presencia de los actores Arcelia Ramírez (@aramirezoficial) y Álvaro Guerrero. 👏👏👏 ¡Felicidades a todo el equipo que participó en la cinta! pic.twitter.com/u6WOqC1vBG — Sin Enfoque (@sin_enfoque) July 10, 2021

¡No podemos esperar para verla en México!