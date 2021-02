La escalofriante historia de Elisa Lam: El misterio del video del ascensor llega a Netflix

Seguramente ya has escuchado de Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel de Netflix, y es que es una de las docuseries más esperadas y que más ha anunciado la plataforma de streaming, por eso te decimos de qué trata y cuál es la historia de este terrorífico hotel de Estados Unidos.

Esta serie explora el caso de Elisa Lam, una joven que desaparece sin dejar rastro luego de ingresar al conocido Cecil Hotel en Los Ángeles.

Este sitio es conocido por tener un historial de suicidios, asesinatos, desapariciones y reportes de actividad paranormal en sus instalaciones. Un lugar para no dormir, literalmente. Construido en 1927, se dice que sirvió de inspiración para una de las temporadas de la serie «American Horror Story'».

Cuenta con 600 habitaciones y algunos de sus huéspedes son tristemente famosos como Elizabeth Short, apodada La Dalia Negra, quien fue vista por última vez en sus inmediaciones antes de ser terriblemente descuartizada en 1947; los asesinos en serie Jack Unterweger y Richard Ramírez «El acosador nocturno», y Elisa Lam.

La famosa desaparición de Elisa Lam en el Hotel Cecil

En 2013 el Cecil, que ya se llamaba Stay on Main, se volvió viral luego de que se diera a conocer un video de vigilancia del elevador en donde una joven canadiense llamada Elisa Lam podía verse desesperada.

Lam había sido diagnosticada con trastorno bipolar y depresión, y se le habían recetado cuatro medicamentos. Todos los días, desde que había comenzado su viaje, llamaba a sus padres para explicarles sus próximos planes, hasta que de pronto dejó de hacerlo. Alarmados porque no tenían noticias de su hija, decidieron contactar con la policía. Pronto se abrió una investigación y comenzó a buscarse a la chica por Los Ángeles, pues parecía haberse esfumado literalmente de la Tierra.

Fue el personal del hotel el que decidió investigar a través de las cámaras, cuando se encontraron con algo perturbador. La grabación, que ha recorrido el mundo, mostraba a Elisa entrando en el ascensor del hotel asustada y tratando de esconderse, como si alguien la persiguiera. De la misma manera, parecía interactuar con algo o alguien que el espectador no puede ver. Lo más extraño del video, sin embargo, es que se le observa pulsar los botones del ascensor frenéticamente, una y otra vez, sin que las puertas se cierren o el aparato reaccione de ningún modo. En el momento en que sale y desaparece por el pasillo, es cuando finalmente se cierran. Esas son las últimas imágenes que se conservan de la joven.

Aunque Elisa fue buscada en los alrededores y al interior del hotel, no fue encontrada y esa historia se volvió viral en su momento, despertando teorías de conspiración y dudas de qué habría sucedido.

Días después el cuerpo de Elisa Lam fue hallado sin ropa en uno de los tanques de agua del techo del hotel, luego de que los huéspedes se quejaran del extraño sabor del agua y de la baja presión.

Ahora la serie de Netflix Crime Scene: The Vanishing at the Cecil Hotel explora qué fue lo que sucedió y busca una respuesta lógica, lejos del sensacionalismo que ha tenido el caso.

Aquí te dejamos el tráiler de la serie que explora el caso de Elisa Lam a fondo y que ya está disponible en la plataforma de streaming.

¡No te la pierdas!