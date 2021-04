La «flagship store» oficial de Harry Potter abrirá el 3 de junio en Nueva York ¡Entérate de todos los detalles!

También estarán disponibles dos emocionantes experiencias inmersivas de realidad virtual en formato multijugador. Las aventuras de realidad virtual, totalmente sensoriales, se basan en la ubicación, lo que permite una exploración interactiva en tiempo real del Mundo Mágico como nunca antes.

Chaos at Hogwarts permite a brujas y magos –no sabemos si también será apto para muggles– adentrarse en un viaje mágico al castillo de Hogwarts y convertirse en parte de la aventura donde aguardan increíbles criaturas mágicas y fascinantes secretos.

En Wizards Take Flight, deberás tener tu varita preparada y tener todos los sentidos alerta mientras vuelas en escoba y te embarcas en una batalla contra Mortífagos sobre los cielos de Londres y alrededor de los encantadores terrenos de Hogwarts.

Las experiencias de realidad virtual Chaos At Hogwarts y Wizards Take Flight están programadas para abrir en las tiendas este verano y pronto se revelarán más detalles.

¿No puedes esperar?

¿Eres un mago o bruja demasiado impaciente como para esperar a la apertura? ¿Quieres ver qué hay disponible antes de que la inauguración de la tienda el próximo 3 de junio? Si bien la tienda mágica está recibiendo los últimos retoques, una gama de productos seleccionados ya están disponibles para comprar en la tienda online.

Harry Potter New York se suma así a la cartera de experiencias de Warner Bros: Wizarding World –Warner Bros. Studio Tour London– The Making of Harry Potter y las tiendas minoristas Platform 9 ¾–.

La tienda se abrirá con un sistema de fila virtual. Así, cuando los clientes visiten la tienda, escanearán un código QR para unirse a la fila virtual y regresarán cuando se les notifique.

La tienda seguirá todas las pautas de los CDC, abriendo con aforo reducido para garantizar que se pueda mantener la distancia física en todo momento. Se requerirá que todos los clientes lleven mascarilla.

¡Nosotros ya tenemos la escoba preparada para volar a Nueva York!

Wingardium leviosa!