La historia de ‘El viaje de Chihiro’ se adaptará a una obra de teatro.

La historia de Hayao Miyazaki que rompió récords en taquilla en Japón y conquistó a miles de espectadores en todo el mundo, se convertirá en una obra de teatro. La adaptación para el escenario estará a cargo del reconocido director John Caird, mayormente famoso por su trabajo con Les Misérables y por ser uno de los directores honorarios asociados de Royal Shakespeare Company.

“Me siento muy emocionado y privilegiado de trabajar en la primera adaptación teatral de El Viaje de Chihiro. Durante muchos años he considerado a Hayao Miyazaki como uno de los genios preeminentes del cine mundial y el mayor defensor del anime.” expresó Caird en un comunicado.

Por si no la has visto, ‘El viaje de Chihiro’ se basa en una niña de 10 años, Chihiro, que va con su familia a su nueva casa, pero en el camino se pierden y cruzan a un mundo en donde habitan los espíritus y criaturas extrañas gobernadas por la hechicera Yubaba, quien convierte a los papás de Chihiro en cerdos.

Después de una serie de acontecimientos extraños pero llenos de metáforas, Chihiro deberá superar las pruebas del camino para salvar a sus padres y volver al mundo de los humanos.

La adaptación a obra de teatro pretende estrenarse en Tokyo a principios del próximo año (2022), entre febrero y marzo, de acuerdo con el periodista Zack Sharf de Indie Wire. Para después hacer un tour por las principales ciudades de Japón como Osaka, Fukuoka, Sapporo y Nagoya.

Aunque todavía no sabemos muchos detalles de la obra, ya se cuenta con dos actrices confirmadas que darán vida a Chihiro en el escenario: Kanna Hashimoto, quien hará su debut con esta obra, y Mone Kamishiraishi, reconocida por dar voz al personaje de Mitsuha Miyamizu en la cinta animada Your Name.

Además de contar con talento destacado, esta nueva versión para el teatro también cuenta con el apoyo de Studio Ghibli y del propio Miyazaki.

“A nosotros, a Hayao y a mí, nos gustó la visión de John. Es una persona en la que podemos confiar. Estoy ansioso de ver crecer a Chihiro crecer en el escenario bajo su dirección.” comentó Toshio Suzuki, productor de Studio Ghibli.

A nosotros nos encantaría que esta obra llegara algún día a México. ¿Y a ti?