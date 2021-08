La segunda temporada de ‘El juego de las llaves’ ya tiene fecha de estreno

Después de habernos dejado varias preguntas sin resolver, hoy por fin se dio a conocer la fecha de estreno de la segunda temporada de ‘El juego de las llaves’, la cual se estrenará en Amazon Prime el próximo 16 de septiembre.

Esta segunda temporada cuenta con ocho episodios; sin embargo, el día de estreno no se liberarán todos, sólo los primeros cuatro; el 23 de septiembre se lanzarán el 5 y 6, y una semana después, el 30 de abril, el 7 y 8.

Maite Perroni, Cristián de la Fuente, Marimar Vega, Humberto Busto, Horacio Pancheri, Hugo Catalán, Ela Velden y Fabiola Campomanes están de regreso para esta temporada que se sitúa unos meses después desde el último juego de llaves, cuando cada miembro del grupo intenta regresar a su vida “normal” mientras enfrenta las consecuencias de un intercambio de llaves que cambió su vida y despertó deseos de los que no eran conscientes.

Nuevos personajes en ‘El juego de las llaves’

En esta segunda temporada se unen al cast Bárbara López, Michelle Rodríguez y Antonio Fortier. Mientras que a uno de los personajes que ya no podremos ver en la serie es a Sergio, interpretado por Sebastián Zurita.

Además, en esta ocasión ‘El juego de las llaves’ contará con dos invitadas inesperadas, Laura León y Alejandra Guzmán.

¡Ve la primera temporada gratis!

Si aún no has visto esta serie, te llama la atención, pero no tienes Amazon Prime, te tenemos buenas noticias, pues la plataforma ofrecerá toda la primera temporada completamente gratis del 3 al 9 de septiembre sin necesidad de tener una cuenta Prime.

Por ahora sólo se ha revelado la fecha de estreno y el póster oficial, pero es muy probable que en los próximos días también se libere un primer tráiler.

No podemos esperar para ver cómo los personajes tratan de continuar con su vida después de todo lo que pasó en la primera temporada. ¿Y tú?