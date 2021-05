La segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ llega a su final, pero ¡habrá una tercera!

Este domingo 30 de mayo se estrena el octavo y último episodio de la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’. Y aunque a lo largo de estos capítulos hemos podido conocer más a fondo la vida de uno de los cantantes más prolíficos de Latinoamérica, aún quedan muchas preguntas en el aire que no se han logrado resolver en este final de temporada, por lo que lo más probable es que los podamos resolver en la tercera temporada.

Este domingo, después del estreno del último episodio, Diego Boneta ha confirmado que habrá una tercera y última temporada de esta bioserie que nos cuenta la vida de Luis Miguel. Así que será cuestión de esperar un poco más para resolver esas preguntas que quedaron al final del capítulo y los acontecimientos que llevaron al cantante al momento actual.

Aunque aún no se revela la fecha de estreno de la tercera temporada, algunos rumores apuntan a que podría ser a finales de este mismo año, pues aunque no está confirmado aún por Netflix o por Diego, se dice que la tercera temporada ya está grabada.

¿Qué nos deja esta segunda temporada?

Aunque es cierto que esta segunda entrega no logró causar el furor que su predecesora, sí mantuvo semana a semana a miles de espectadores atentos a cada episodio y comparando qué tanto de lo que se vio en la serie era real y cuánto de eso eran recursos dramáticos para mantener el suspenso de la historia.

Si la primera temporada sirvió para mostrarnos los inicios de la carrera de Luis Miguel y mantenernos con la duda de qué había pasado con Marcela, esta segunda entrega nos ha mostrado el lado más oscuro del cantante y cómo poco a poco se fue quedando solo a pesar de ser uno de los artistas más famosos y reconocidos.

En esta ocasión pudimos ver algunos de los momentos que marcaron el rumbo de la vida de Luis Miguel como adulto. Y a pesar de ser una bioserie autorizada por el propio cantante, la serie fue fiel a sí misma y no tuvo miedo de mostrar los defectos y decisiones poco acertadas que llevaron al artista por un rumbo en el que las cosas no fueron color de rosa. No como una víctima, sino como el propio autor de su camino, mostrando las consecuencias de cada uno de sus actos.

La historia se centró en la lucha de Luis Miguel por cuidar de sus hermanos luego de la muerte de su padre, principalmente a Sergio, el más pequeño, a quien Matilde quería tener bajo su custodia para poder impulsar su carrera musical y vivir de su dinero.

También se hizo especial énfasis en su complicada relación con Erika, con quién vivió un par de rupturas, pero al final el amor que se tenían los volvía a unir. Un amor que el cantante estuvo a punto de formalizar frente a sus fans y dando el siguiente paso con Erika, pero nuevamente, sus propias decisiones y las personas a su alrededor jugaron en su contra.

Otro de los ejes de esta temporada fue la relación de Luis Miguel con su hija Michelle, a quien dejó de ver por 11 años y con quien seguramente comenzó a tener problemas después de lo que se muestra en el último episodio.

La segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’ también nos muestra cómo el cantante enfrenta las pérdidas más duras de su vida. Desde los primeros episodios en los que Micky descubre lo que en realidad pasó con su mamá y debe dejar de buscarla, hasta la pérdida de Hugo, a quien quería como si fuera su padre.

También se muestra la pérdida de uno de sus grandes amores y en cierta medida la pérdida de sus hermanos, a quienes deja de ver por distintas circunstancias. Por último, pero no menos importante, también se habla de su pérdida de confianza por toda la gente que le ha fallado, y la gradual pérdida de su seguridad en su carrera a raíz del accidente que tuvo en el escenario que afectó su oído para siempre.

¿Cuáles son las puertas que deja abiertas para una tercera temporada?

Aún no sabemos qué pasa con Pato, que en la línea temporal de 2007 ya no trabaja con Luis Miguel. Tampoco sabemos qué medidas tomará el cantante respecto a la información que le ha dado José sobre Michell, ni cómo arregló las cosas con Alex o qué pasará con Sergio ahora que se tiene que ir.

Otra de las cosas que seguro podremos ver en la tercera temporada, es cómo logró superar la pérdida de uno de sus más grandes amores, y el nacimiento de sus otros dos hijos, (aunque Aracely Arámbula no ha dado permiso para referirse a ella o lo que vivió con el Sol en la serie). Por último, aún nos falta ver la siguiente etapa del cantante en su carrera profesional, pues después del 2007 aún dio mucho de qué hablar, llenando recintos, sacando discos y siendo reconocido a nivel internacional.

No podemos esperar a que se haga el anuncio de la fecha de estreno de la tercera temporada, la cual marcará el final de esta bioserie que nos mantuvo a todos en espera de cada episodio.