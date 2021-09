¡La serie de Hawkeye ya tiene tráiler y fecha de estreno!

Hoy al fin se reveló el primer tráiler de Hawkeye, la nueva serie de Marvel para Disney Plus que será protagonizada por Jeremy Renner como Clint Barton (Hawkeye) y Hailee Steinfeld como Kate Bishop.

La cuarta fase del MCU no deja de sorprendernos; desde el estreno de WandaVision a principios de este año, Marvel dejó en claro que no sólo sabe hacer buenas películas, sino que además ha entrado en el terreno de las series de la mejor manera, dejando a sus fans picados semana a semana y convirtiéndose en tendencia con el estreno de cada episodio.

Al principio no sabíamos muy bien qué esperar, pues los primeros episodios de WandaVision rompieron todos los parámetros que la franquicia había probado antes. Y a pesar de hacer unos cuantos malabares en la cuerda floja porque muchos no sabían si les encantaba o la odiaban, logró salir victoriosa y posicionarse como una de las favoritas entre los fans de Marvel.

Luego llegó Falcon and the Winter Soldier, con la que regresamos a fórmulas un poco más convencionales, pero no por eso dejó de ser entretenida, emocionante y abrió muchas puertas para continuar con el desarrollo de los personajes en un futuro. Loki volvió a romper todas las expectativas y, además de ser una pieza de arte audiovisual, se posicionó como una de las más vistas y aclamadas por el público.

En el camino volvimos a ver el espectacular intro de Marvel en la pantalla grande con ‘Black Widow’ y ‘Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos’, dos cintas que retoman lo mejor de la fase anterior, pero le agregan su propia chispa que deja en claro que estamos en una nueva era y que Marvel está dispuesto a darnos secuencias que nunca antes hemos visto en sus películas.

Llega el turno de los arqueros con ‘Hawkeye’

Este 24 de noviembre es el turno de Clint de volver a la pantalla, y lo hace con la serie de ‘Hawkeye’ para Disney Plus. Una nueva serie ambientada en la ciudad de Nueva York posterior al blip. El ex Avenger Clint Barton tiene una misión aparentemente simple: reencontrarse con su familia en Navidad. ¿Será posible? Tal vez con la ayuda de Kate Bishop, una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una superheroína. Los dos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con ir más allá de sólo arruinar la Navidad.

En el primer tráiler que se estrenó hoy podemos ver que Clint y Kate no son precisamente dos personas que hicieron clic al instante, al contrario, parece ser que la diferencia generacional jugará un papel importante para una constante lucha entre ellos, al mismo tiempo que deben unir fuerzas para salvar el mundo.



Hemos visto esta dinámica antes y estamos seguros de que ambos terminarán teniendo un gran cariño y aprecio el uno por el otro a pesar de no demostrarlo de la manera más melosa.

‘Hawkeye’ es dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie, y además de los protagonistas, de quienes ya hablamos, contará con las participaciones de Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d’Arcy James y Alaqua Cox.

En espera de una sorpresa

La escena post créditos de ‘Black Widow’ nos hace pensar que es probable ver a Yelena en esta serie, pues al parecer la pondrán a “cazar” a Clint por alguna extraña razón que aún desconocemos, al igual que el cerebro que está detrás de esta telaraña que se ha empezado a tejer y que involucra cada entrega de esta nueva fase de Marvel, tanto en las series como en las películas.

Así que ya sabes, anota en tu calendario el próximo 24 de noviembre para que no te pierdas el primer episodio de ‘Hawkeye’.