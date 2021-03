Las Damas de Los Pinos: La serie sobre las esposas de presidentes de México

Las Damas de Los Pinos es la nueva serie de ficción basada en hechos reales que contará la historia de las 14 Primeras Damas de México que vivieron en la residencia oficial de Los Pinos desde 1934 hasta 2018. Ana de la Reguera, Ilse Salas, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Irene Azuela y Susana Zabaleta son las actrices ya confirmadas para este proyecto.

De acuerdo con Alebrije Producciones y RetroLab Media, la serie fue escrita por Flavio González y Luis Mario Moncada, basados en la idea original de Claudio Carrera y la actriz Alejandra Barros. En entrevista con el también productor teatral, compartió la visión que tiene del proyecto:

«La idea es tratar de la manera más real a estas mujeres que ocuparon este cargo y poder retratar desde sus rasgos de personalidad como esposas, madres, jefas de una familia, pero también los grandes aciertos que muchas tuvieron, así como las oportunidades que algunas quizá no supieron aprovechar para hacerle bien al país», contó Carrera.

La nueva serie, que contará con las actuaciones de Cecilia Suárez, Irene Azuela, Ana de la Reguera, Ilse Salas, Mariana Treviño y Susana Zabaleta, se enfocará en las mujeres que han sido clave en el desarrollo de la política de nuestro país.https://t.co/JP6l31pRPY — Cine PREMIERE (@CinePREMIERE) March 18, 2021

¿Quiénes forman parte del elenco de «Las Damas de Los Pinos»?

Aunque Ana de la Reguera, Ilse Salas, Mariana Treviño, Cecilia Suárez, Irene Azuela y Susana Zabaleta son las actrices ya confirmadas para el proyecto, aún no se ha definido quién interpretará a qué Primera Dama. Pero todas ellas han tenido una trayectoria impresionante a nivel nacional e internacional tanto en cine, televisión y teatro. Aún faltan ocho actrices por confirmar para la serie.

«Vamos a hacer una serie de las ex primeras damas de México y a mí me tocó la mejor de interpretar, que es Carmen Romano de López Portillo. Me encanta porque a ella le fascinaba el arte, la ópera y era pianista, tenía muchas cosas, era aguerrida, loca y gracias a ella estudié gratuitamente en la Escuela Superior de Música «, expresó Susana Zabaleta en entrevista con la revista Quién.

«El chiste es buscar las dos formas, el lado oscuro, por supuesto, y a la vez la maravilla que fue, lo que hizo por el arte en México, yo creo que todos tenemos un lado en sombras y otro más clarito, pero nos llama más la atención y, sobre todo si va a ser una serie, el lado menos luminoso», agregó.

¿Cuándo podremos ver la serie?

Se planea que ‘Las Damas de Los Pinos’ se lleve a cabo en dos temporadas para mostrar que «el empoderamiento femenino se plantea como una cuestión fundamental en el desarrollo de la política mexicana», explicaron las casas productoras involucradas en la realización.

Además de las Primeras Damas, la serie también mostrará personalidades fundamentales que han sido parte de la historia del país, como políticos, intelectuales, periodistas y artistas. El rodaje comenzará a finales de 2021. El primer capítulo será el de doña Amalia Solórzano, esposa del ex presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940).