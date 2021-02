‘Little Birds’, la nueva serie erótica que estrena este Día de San Valentín.

Este 14 de febrero se estrena en Starzplay la serie ‘Little Birds’. Una adaptación en pantalla de los cuentos y escritos de Anaïs Nin, una de las mujeres más importantes de la literatura erótica.

En sólo seis episodios, ‘Little Birds’ relata el autodescubrimiento de Lucy Savage, interpretada por Juno Temple (Maléfica), en el diverso y degenerado mundo del Tánger de 1955, en donde su esposo la espera tras un matrimonio arreglado con el que pretende ocultar su homosexualidad.

Curiosa y ávida de aventuras, Lucy se sumerge en una serie de relaciones y eventos que despiertan su lado más libre a través de los placeres que comienza a descubrir desafiando el yugo de lo políticamente correcto y aceptado por la sociedad.

Y es que, pese a ser una historia de hace más de 60 años, llega a la pantalla justo en el momento en el que parece ser más actual de lo esperado. Haciendo que las “películas eróticas” estrenadas en los últimos años, parezcan cuentos censurados y faltos de solidez.

“Yo ya había leído a Anaïs desde muy pequeña. La gente la tachaba de provocadora pero en realidad ella quería descubrir por sí misma las cosas y aventurarse. Porque a donde ella fue no había pisadas de nadie que hubiera precedido a ella. Tuvo que andar por caminos completamente vírgenes en ese sentido. Ella se atrevió, fue valiente, lo que quería dar a entender era eso ‘yo no sé quién soy, déjenme que lo descubra. Yo quiero tomarme la libertad de descubrir quién soy.’” nos cuenta Rossy de Palma, la eterna chica de Almodóvar, desde Australia.

En ‘Little Birds’ Rossy de la Palma interpreta a una Condesa egoísta y manipuladora que no conoce ningún tipo de pudor o de freno para obtener lo que ella quiere.

“Mi personaje, tengo que decir, es una manipuladora y abusadora de poder. Lo mejor que tiene la Condesa es su armario. Es muy bonito, es lo que mejor me quedo de ella porque el personaje amenazaba, traicionaba y tenía una moral muy detestable. Así como la protagonista se está buscando constantemente y quiere descubrir y ser feliz, algo que entre unos y otros no le deja; a mí personaje yo creo que más tarde le espera un buen karma, porque su manera de actuar y de ser es tremendamente egoísta.”

Escrita por Sophia Al-Maria y dirigida por Stacie Passon, “Little Birds” llega como una obra de liberación femenina, sin caer en lo romántico, que explora temas que hasta hoy en día siguen siendo tabú para muchos.

La libertad, racismo, placer sexual, homosexualidad, las fantasías… todo se habla de manera orgánica en esta serie en donde también se retrata la otra parte, la cual pretende frenar y encerrar dentro de una jaula de apariencias todo lo que escape de lo abiertamente aceptado por la sociedad, aunque no por eso menos hipócrita.

“Esta época me recuerda también a mi madre, que tiene 89 años, el vestuario era de cuando mi madre era joven. Yo recuerdo que ya nos tenía a nosotros y todavía no podía tener una cuenta bancaria sin el permiso de mi padre, él tenía que firmar para que la dejaran tener una cuenta corriente en el banco. Que no fue hace tanto tiempo de eso, si lo piensas. Es muy interesante plantearlo en una serie ahora que tenemos otra sensibilidad, ni mejor ni peor, diferente.”

Además de la historia, el cast de ‘Little Birds’ es fenomenal, pues además de Juno y Rossy, la serie cuenta con el talento de Hugh Skinner (Fleabag), David Costabile (Suits) y Nina Sosanya (Killing Eve).

Una serie perfecta para ver este San Valentín con tu pareja, tus amigas o tú solita si buscas algo diferente y poco convencional.

“Tiene tanta calidad y está tan bien hecho que te sientes como si estuvieras haciendo cine. Retrata una época que es muy bella, la ropa, todo lo que había era muy bonito.El tratamiento está súper bien hecho, la adaptación, todo. Tiene esa cosa un poco exótica de llevarte al pasado y a ese Tanger tan cosmopolita que era en esa época, un lugar en donde había todo tipo de nacionalidades. Ya que no pudimos estar en esa época al menos la serie nos transporta ahí.”

Sobre las mujeres y a hermandad

Cierto es que, aunque esta serie se puede disfrutar tanto por hombres como mujeres, tiene una connotación especial al explorar a profundidad el tema del placer femenino, algo que aún hoy en día no es muy mencionado.

“Los hombres cuando cuentan cosas de hombres tienen su manera de contarlo, igual que las mujeres. Y me encanta que ahora hay muchas más guionistas, directoras, estamos abriéndonos ya por fin y vamos a empezar a contar las cosas como nosotras las sentimos, las vivimos y entonces será algo maravilloso de descubrir. Esta serie tiene esa cosa que notas que hay una sensibilidad diferente, otra manera de contar.”

Y aunque la propia Rossy de Palma nos cuenta que su personaje poca hermandad demuestra a lo largo de la historia, fue todo lo contrario en el crew.

“La Condesa y sus hijas parecen un poco como la bruja y las hermanas de Cenicienta. Pero lo que te puedo decir más que nada es que nosotras, las actrices, durante el rodaje nos llevamos todas de maravilla, éramos todos una piña y disfrutamos muchísimo todas las mujeres que trabajamos en el rodaje, y los hombres también, porque nos acompañaron muy bien todos. Esto se rodó en Tarifa que es la punta de abajo de España, son unas playas gigantes, la gente es muy maja, todo es muy relajado, se come muy bien… entonces todos estábamos ahí como una gran familia disfrutando de Cádiz, y yo creo que ese aroma, aparte que parece Tánger, nos ayudó mucho porque es un lugar en donde se está muy muy a gusto.”

¿En dónde más veremos a Rossy de Palma?

Además de poder disfrutar de su multifacética actuación en ‘Little birds’, muy pronto podremos verla al lado de Elsa Pataky en la nueva cinta “Carmen”, la cual se encuentra grabando en Australia, pues como sabemos, la actriz va de un proyecto a otro y no para.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential)

Considerada más que actriz, artista, Rossy nos cuenta cómo le hace para fusionar el arte a su día a día y poder llevar una agenda tan apretada.

“Haciendo un poco malabarismos, la verdad. Pero fíjate que ahora, cada vez que pasan más los años, más me cuesta hacer cosas en donde no ponga el corazón. Y más después de esta pandemia y lo que nos está pasando a toda la humanidad. En donde pones el corazón por ahí sigues y en donde ves que no podrías ponerlo o no te haría feliz, ser honesta. Ahora es más necesario que nunca que estemos con el corazón honesto en las cosas que hacemos.”

También asegura que la humildad para dejarle algunas cosas al destino y no tener expectativas es pieza clave.

“Las expectativas también generan frustraciones. Piensas que pasará algo y luego no pasa y te sientes mal porque no pasó lo que querías. Vale más no tener tanta expectativa y esperar más a que el destino te diga dónde puedes ser más útil. Porque una también quiere sentirse útil en la sociedad en la que vive. Tener cierta humildad para decir ‘No voy a ser yo la protagonista, sino voy a dejar que el destino me enseñe el camino.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por STARZPLAY LATAM (@starzplaylatam)

No te pierdas el estreno de “Little Birds” este domingo 14 de febrero por Starzplay, pues estamos seguros que con la temática, el gran diseño de producción y las actuaciones del cast, será una buena bocanada de aire fresco.