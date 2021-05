Llega la segunda parte de ‘Selena, la serie’ y aquí tenemos todos los detalles.

Este martes 4 de mayo Netflix estrena la segunda y última parte de ‘Selena, la serie’, protagonizada por Christian Serratos. En esta ocasión veremos la parte más dramática de la vida de Selena, como el ascenso de su carrera con Los Dinos, pero también la planeación de su disco en solitario ‘Dreaming of you’, el disco en inglés con el que siempre soñó; y por supuesto también su desafortunada historia y relación con Yolanda Zaldívar.

Así mismo, podremos ver el lado más humano de Selena fuera de los escenarios, el dilema que surgió al tener que elegir entre su familia y el amor de su vida, sus aspiraciones en el mundo de la moda, y el miedo a empezar un proyecto musical en paralelo sin Los Dinos.

Esta segunda parte se compone de 9 episodios dirigidos por Hiromi Kamata y Katina Medina Mora, que estarán disponibles a partir de las 2:00am (hora de la CDMX) el próximo 4 de mayo.

Una historia bajo la piel de Suzette

Previo a su estreno platicamos con Noemí González, quien da vida a Suzette en la serie. La actriz nos platicó que en esta segunda parte se tuvo mucho cuidado en la recreación de los sucesos para respetar la memoria de Selena y a su familia, pues es justo en esta parte en donde veremos cómo terminó su historia cuando la cantante apenas tenía 23 años.

“La presión dramática en esta parte sí fue muy fuerte y muy específica, porque la familia no sabe qué va a pasar. Nosotros los actores, los directores y todos, sabemos qué es lo que va a pasar, pero los personajes no. Tener ese viaje es muy difícil. Preparamos mucho esa parte para que pudieran sentir cómo nosotros no teníamos ni idea de que podía suceder esto. Se cuidó mucho esa parte para poder respetar la memoria de Selena y a su familia. Damos esta oportunidad para que la gente pueda conocer lo que era la experiencia de Selena y de su familia.”

Para lograr esa experiencia, tanto ella como Christian (Selena) y Seidy (Marcella Quintanilla) tuvieron mucho contacto con Suzette, pues Noemí asegura que a través de ella se puede conocer más de cerca la esencia de la propia Selena.

“Hablé con ella las dos semanas antes de terminar de grabar y era increíble andar con ella. Christian, Seidy y yo platicamos mucho. Se sintió como si ya fuéramos amigas. Hemos platicado varias veces, hoy en la mañana también de hecho. Ella me conoce a mí aunque no estamos cerca, yo estoy en L.A., ella está en Corpus Christi; pero ella también dice que siente que ya me conoce, porque estamos juntas hacemos click. Es muy bonito sentirla a ella y también la esencia de Selena que está en ella. Es súper linda y muy mamá con todas, siempre pregunta ‘¿Cómo te sientes?, ¿Cómo estás?’. Es muy bonito tener esa conexión.”

Momentos icónicos en la serie

Como ya lo vimos a través de Instagram, en uno de los episodios tendremos la recreación de la boda de Suzette, que seguramente se convertirá en uno de los momentos más mencionados de la serie, pues logra asimilarse mucho a las fotografías públicas que existen de aquel momento.

“Fue increíble la recreación de la boda. Era una semana de unos premios, entonces fue una semana súper difícil para el equipo, pero cuando terminamos tomamos un tequilita todos en el camerino porque en verdad fue mucho trabajo y mucha presión porque era un side by side, ir recreando para que se vieran iguales. La única diferencia fue que nosotros teníamos el tema de COVID19, entonces teníamos que ver si hacíamos la boda adentro, al aire libre y todo esto. Pero fue muy increíble hacerlo realidad. Creo que el equipo y la producción hicimos un gran trabajo para recrear ese momento que no estaba en la película.”

Para Noemí no sólo se logró recrear los detalles visuales de la boda de Suzette, sino también esa sensación mágica de la familia en un evento como este, algo que desde la primera temporada ha buscado destacar la serie.

Y en ese sentido, podemos ver la complicidad de todos los miembros de la familia, pero sobresale la hermandad entre Selena y Suzette.

“Para mí fue un honor hacer este papel porque no sólo era de Suzette, sino que también yo y todos los que conocen la historia de Selena saben la hermandad que había entre ellas. Tiene mucho poder el tener el apoyo de tu hermana, de tu mejor amiga. Hay muchos ejemplos en el mundo sobre eso, pero me da mucho orgullo poder transmitirlo a través de estas mujeres americanas mexicanas. Me da mucho gusto que eso sea parte de mi papel.”

Así mismo, Noemí González nos platicó acerca de lo más valioso para ella que se lleva de haber participado en este proyecto.

“Lo más lindo que me dejó el proyecto es aprender a sonreír mucho como Selena, sonreír mucho como las Quintanillas. Conectar con uno, estoy conectando con ustedes en los episodios, porque les estoy dando mi alma, mi corazón, mi sonrisa. Aprendí mucho de ellos, de Abraham enseñando a sus niños a aplicarse para luego dar ese regalo de la música, de bailar, de una buena onda… me da mucho gusto haber tenido ese momentito para disfrutarlo. Eso y mucho más, porque sí crecí mucho.”

En esta segunda parte veremos por primera vez el personaje de Yolanda Saldívar, interpretado por la actriz Natasha Perez, quien confesó tener miedo por su seguridad al interpretar a un personaje tan odiado como Yolanda.

Saldívar fue quien terminó con la vida de Selena el 31 de marzo de 1995, cuando la cantante apenas tenía 23 años y se encontraba en la cima de su carrera. ¿Qué sería hoy en día de la reina del tex mex si no le hubieran arrebatado la vida?

“Yo creo que si Selena estuviera viva hoy, ella estaría a la par de Beyoncé y Lady Gaga. Muy rockera, muy fuerte, individual y con muchas influencias de R&B, porque ella sí tenía muchas de estas influencias de los 90, que había mucho soul, R&B, también con techno cumbia estaba mezclando todo eso, entonces siento que ella iba a ser más grande que Beyoncé en esos tiempos y que Lady Gaga, todo junto, al cielo por siempre.” Nos cuenta Noemí.

Nosotros ya pudimos ver los primeros episodios de esta segunda entrega y podemos decirte que querrás verlos de corrido, pues cada episodio logra engancharte al final para querer saber qué pasa después. Además, las recreaciones son bastante exquisitas a la vista.

“Van a estar muy inspirados, muy contentos y sorprendidos porque vamos a tocar temas que verán por primera vez. Tienen los behind the scenes esta vez.”